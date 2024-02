Legendárneho režiséra Martina Scorseseho ocenili za celoživotný prínos

Berlín 21. februára (TASR) - Amerického režiséra Martina Scorseseho ocenili v utorok na medzinárodnom filmovom festivale Berlinale čestným Zlatým medveďom za celoživotný prínos, informuje TASR podľa agentúry DPA a vyhlásenia festivalu na sociálnej sieti Facebook.



Dielo 81-ročného Scorseseho v prejave vyzdvihol nemecký režisér Wim Wenders, podľa ktorého tento legendárny filmár vždy bojoval o svoju nezávislosť a umelecké idey. Po udelení ocenenia na festivale premietali Scorseseho kriminálnu drámu Skrytá identita (The Departed) z roku 2006.



Samotný Scorsese v prejave vyjadril optimizmus v súvislosti s budúcnosťou filmu. "Nemyslím si, že (film) umiera... Mení sa," podotkol. "Individuálny hlas sa dokáže vyjadriť na TikToku či v štvorhodinovom filme alebo dvojhodinovej minisérii... Nemyslím si, že by nás mala technológia desiť," dodal.



Podľa neho sú práve festivaly ako Berlinale miestom, kde je možné objaviť nové talenty vo svete filmu a réžie. Hovoril tiež o špeciálnom vplyve filmov na životy jednotlivcov, cituje DPA.



"Možno film, ktorý si raz pozriete a zapamätáte si ho do konca vášho života... má vplyv na to, ako uvažujete o živote. A možno ak uvidíte film o 30 rokov neskôr, film sa zmenil. V skutočnosti je film rovnaký, zmenili ste sa vy," dodal.



Medzi najznámejšie Scorseseho snímky patria napríklad Prekliaty ostrov, Gangy New Yorku či Taxikár.



Vlani v septembri Scorsese spolu s viacerými ďalšími filmármi v otvorenom liste kritizoval nemeckú ministerku Claudiu Rothovú po tom, čo ohlásila zmeny vo vedení festivalu Berlinale, pripomína DPA.