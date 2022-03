Kráľ ľudových piesní, Jožka Černý, oslavuje 80 rokov

Čejč/Bratislava 14. marca (TASR) – Legendárny folklórny spevák z južnej Moravy Jožka Černý si za svoju tvorbu vyslúžil pomenovanie "kráľ ľudových piesní." V tomto žánri si priazeň publika získal mnohými šlágrami, za všetky možno spomenúť hity Za tú horú, za vysokú, Když sem šel z Hradišťa alebo Padá, padá rosenka, ktoré si v jeho podaní získali množstvo fanúšikov. Na konte má viac ako 30 albumov a vyše jeden milión predaných hudobných nosičov.



Stále aktívny a obľúbený umelec, popularizátor ľudovej piesne, Jožka Černý, sa v pondelok 14. marca dožíva 80 rokov.



Jožka Černý, rodným menom Josef Černý, sa narodil 14. marca 1942 v obci Čejč na južnej Morave do rodiny sedlára. So speváckymi vystúpeniami, ku ktorým ho podnecovala staršia sestra začal už ako štvorročný. Ako malý chlapec dokonca zaspieval v Hodoníne československému prezidentovi Edvardovi Benešovi pri príležitosti jeho návratu z londýnskeho exilu. Okrem T. G. Masaryka spieval Jožka Černý všetkým česko-slovenským a českým prezidentom.



Vzdelával sa v Baťových závodoch, kde sa vyučil za mechanika – opravára šijacích strojov. Jožka Černý síce vystupoval na mnohých domácich i zahraničných javiskách, no na živobytie si roky zarábal aj ako remeselník, mechanik šijacích strojov, umelecký kováč či automechanik.



Prvým nástrojom, ktorý ho pri ľudovej piesni sprevádzal bol cimbal. Skúsenosti naberal v moravských folklórnych súboroch Břeclavan či Podlužan. Do širšej pozornosti sa dostal v 60-tych rokoch minulého storočia vďaka Brnianskemu rozhlasovému orchestru ľudových nástrojov, s ktorým zaujal v rozhlasovej relácii Na pěknú notečku. Vtedajší dramaturg tohto hudobného telesa Jaroslav Jakubíček pre Černého upravil ľudovú pieseň Když sem šel z Hradišťa a tento clivý hit českého umelca preslávil. V spolupráci s brnianskym orchestrom nahral okolo 1200 piesní a taktiež spolu napríklad vytvorili úspešnú platňu Za tú horú, za vysokú (1983).



Repertoár známeho českého umelca tvoria aj piesne spojené s dychovou hudbou. Stál pri zrode Moravanky, ktorá ho od roku 1979 sprevádzala pri spievaní šlágrov ako napríklad Nedaleko od Trenčína, Okolo Seče či Břeclavská kasárňa. Populárne moravské a slovenské ľudové piesne, ktoré sú súčasťou albumu Když sem šel z Hradišťa (1992) naspieval za hudobného sprievodu Kapely Petra Olivy. Umelecké spojenie Jožka Černého s Orchestrom Václava Hybša vyústilo do vzniku populárnej platne Lásko, Bože, lásko (1993) obsahujúcej české národné piesne.



Okrem českých, moravských a slovenských ľudových piesní je Jožka Černý milovníkom jazzu, swingu aj klasickej hudby. Na popud vtedajšieho manažéra Karla Vágnera naspieval koncom 90-tych rokov s českou operetnou a muzikálovou speváčkou Ivetou Dufkovou album S árií mládnout smíš (1999). Poslucháči si na ňom mohli vypočuť Černého hlas na pozadí melódií hudobných velikánov ako Piotr Iľjič Čajkovskij, Johann Sebastian Bach alebo Giuseppe Verdi.







V roku 2010 potešil najmladších poslucháčov CD-čkom Jožka Černý dětem. Slávneho speváka ľudoviek pri vystúpeniach sprevádza cimbalová skupina Gracia, s ktorou účinkuje už vyše 25 rokov.



Za množstvo predaných albumov získal v roku 1987 od spoločnosti Supraphon zlatú platňu a od roku 1994 zlaté, platinové a diamantové platne od nakladateľstva Multisonic. Je nositeľom aj mnohých iných ocenení a vyznamenaní ako napríklad Zlatý mikrofón (Československý rozhlas, 1986), Artis Bohemiae Amicis - za šírenie dobrého mena (Ministerstvo kultúry ČR, 2006).



V októbri 2020 vyznamenal český prezident Miloš Zeman pri príležitosti výročia vzniku Československa okrem iných osobností aj Jožka Černého. Udelil mu medailu Za zásluhy prvého stupňa v oblasti umenia, ktorú si kráľ ľudových piesní kvôli pandémii koronavírusu prevzal len pred niekoľkými dňami.