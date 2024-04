Pitný režim a zdravá výživa sú dôležité aj pre zdravotnícky personál

Bratislava 23. apríla (OTS) -Dlhé pracovné hodiny, neustály tlak na rýchlu a presnú prácu, emocionálna záťaž z diagnostiky a liečby pacientov, nedostatok spánku v nočných službách vytvárajú náročné prostredie, ktoré si vyžaduje nielen fyzickú, ale aj psychickú odolnosť. V takomto pracovnom prostredí sa stáva nevyhnutným hľadať spôsoby, ako udržať telo aj myseľ v optimálnom stave. Podľa nedávneho prieskumu, ktorý sa uskutočnil vďaka spolupráci značky, trápi až 30 % lekárov, sestier a zdravotníckeho personálu stres a úzkosť, a 23 % sa potýka so svalovými kŕčmi.hovorí. V rámci zdravého životného štýlu je dôležité venovať pozornosť nielen strave, ale aj pitnému režimu, ktorý by mal zahŕňať príjem prírodnej minerálnej vody.Aj vďaka nemu sa na svoju prácu dokážu lepšie sústrediť. Pre 33 % opýtaných je veľmi dôležitá zdravá výživa a pre 41 % pravidelný pohyb.O práci lekára, lekárky, zdravotnej sestry či brata sa hovorí, že to nie je len povolanie ale poslanie. Toto posolstvo potvrdili aj zamestnanci ružinovskej nemocnice, ktorí sa v prieskume vyjadrili, že pre takmer 70 % z nich je práca v nemocnici najviac motivujúca pravé kvôli pomoci ľuďom, ktorí potrebujú pomôcť. Napriek tomu sa 40 % zamestnancov vyjadrilo, že najťažšia pre nich je práca s nespolupracujúcimi pacientmi.dodávaV kontexte náročného pracovného prostredia, akým je aj práca v nemocnici môže hrať nezastupiteľnú úlohu v organizme, tiež známy akoJeho nedostatok môže viesť k rozličným problémom a komplikáciám, ktoré sa prejavujú napríklad. Zohráva dôležitú úlohu aj v. Okrem toho prispieva k zachovaniu. Pre správne fungovanie organizmu je vhodnejší jeho pravidelný príjem v malých dávkach počas celého dňa. Doplniť ho môžete aj pitným režimom.Prírodná minerálna vodaje na horčík obzvlášť bohatá., čo predstavuje 60 % referenčnej hodnoty príjmu tejto minerálnej látky pre dospelého človeka na deň. Obsah. To je ideálna kombinácia pre zdravý životný štýl, vhodná na každodennú konzumáciu bez nadbytočného zaťažovania organizmu sodíkom., najmä ak si vaše pracovné prostredie vyžaduje 100 % sústredenie a výkon. Pravidelné užívanie magnézia pomáha nielen zmierniť únavu a stres, ale podporuje aj koncentráciu.Prevencia prostredníctvom správnej výživy a pitného režimu sú dôležité faktory pre zachovanie dlhodobého zdravia a pohody. Doprajte si aj vy horčík prostredníctvoma udržujte lepšiu odolnosť voči každodenným výzvam.