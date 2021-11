Lenin vystrelil z Aurory a kráľovná si zaslúži lajk

Na archívnej snímke herec Ľubomír Paulovič. Foto: TASR - Martin Baumann

V roku 1867 sa narodila francúzska chemička a fyzička poľského pôvodu MARIA CURIE-SKLODOWSKA, zakladateľka rádiochémie, objaviteľka prvkov polónium a rádium a dvojnásobná laureátka Nobelovej ceny za fyziku (1903) a za chémiu (1911). Zomrela 4.7.1934. Foto: TASR/AP

Joni Mitchellová, archívne foto. Foto: TASR/AP/The Canadian Press, Aaron Vincent Elkaim

Na archívnej snímke z novembra 1989 je šedo-modrý výfukový oblak z osobného automobilu značky Trabant. Foto: TASR/DPA

Bratislava 7. novembra (TASR) – Ma-ra-tóooooon, zaznelo každú sobotu o jednej popoludní z rozhlasových prijímačov, keď známa znelka ohlasovala začiatok populárnej zábavnej relácie. Maratón sa vysielal od roku 1966 a jedným z trojice hlavných protagonistov bol herec PETER GAŽO. Narodil sa 7. novembra 1935, teda by sa dnes dožil 86 rokov. Ďalšími maratóncami boli Elena Kleisová a Ján Kado.Ich mladší kolega ĽUBOMÍR PAULOVIČ dnes oslavuje 69. narodeniny. Obľúbený herec i režisér je známy z filmov Pomocník či Pásla kone na betóne, hral v množstve seriálov a je členom činohry Slovenského národného divadla.Karadžičova ulica v Bratislave nesie meno po srbskom jazykovedcovi, historikovi a etnografovi VUKOVI KARADŽIČOVI. Narodil sa 7. novembra 1787.Polednice, Vodník a mnohé ďalšie balady patria do známej zbierky českých epických básní Kytice. Prvýkrát v ucelenej podobe vyšla v roku 1853 a jej autor KAREL JAROMÍR ERBEN je jedným z českých básnikov, ktorí sa dostali aj do slovenských učebníc a čítaniek. Narodil sa pred 210 rokmi.MARIA CURIE-SKLODOWSKA je dvojnásobnou laureátkou Nobelovej ceny za fyziku a za chémiu. Zasvätila život tajomnej energii atómových jadier nazývanej rádioaktivita, objavila polónium a rádium. Narodila sa 7. novembra 1867.Nobelovu cenu získal aj KONRAD LORENZ, jeho odborom však bolo skúmanie zvierat a ich správania sa. Rakúsky zoológ a zakladateľ etológie sa narodil pred 118 rokmi.O desať rokov po ňom prišiel na svet francúzsky spisovateľ, dramatik a esejista ALBERT CAMUS predstaviteľ existencializmu a laureát Nobelovej ceny za literatúru. Medzi jeho najznámejšie diela patria romány Cudzinec alebo Mor.Svoje 78. narodeniny dnes oslavuje kanadská folková speváčka a skladateľka JONI MITCHELLOVÁ.Generáciám žijúcim počas komunistickej éry vtĺkali celé roky do hláv, že jedným z najvýznamnejších sviatkov je 7. november, pretože sa začala Veľká októbrová socialistická revolúcia. V roku 1917 nástup komunistov k moci oznámil výstrel z krížnika Aurora.Výdobytkom socializmu v niekdajšom východnom Nemecku bol automobil značky Trabant. Legendárny bakelitový dvojtakt sa začal vyrábať 7. novembra 1957. Prvým modelom bol Trabant P50, tiež označovaný aj ako Trabant 500.Meniny má René. Meno má latinský pôvod a v preklade znamená "znovuzrodený"No a už 11 rokov je britská kráľovná Alžbeta II. na sociálnej sieti facebook. To si zaslúži „lajk“.