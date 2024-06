Lenka je pohodová a má pevnú vôľu

Bratislava 4. júna (TASR) - Ženské meno Lenka je na Slovensku pomerne obľúbené. Je odvodené od skrátenej formy mena Helena, ktorého význam je "svetlo", alebo z mena Magdaléna, ktorého význam je "pochádzajúca z palestínskeho mesta Magdala".



Lenky, ktoré oslavujú meniny 4. júna, vedú prevažne pohodový život. Majú tendenciu odkladať veľa záležitostí a povinností na zajtra. Ak sa im štúdium zapáči, je to skôr preto, lebo profesor pôsobí na ne romanticky. Zameriavajú sa hlavne na klasické predmety. Chápu všetko globálne a nezaťažujú sa podrobnosťami. Ak im nie je niečo jasné, pustia to z hlavy.



Nemožno povedať, že by mali pevnú vôľu. Lenky však vedia, čo chcú a aj to šikovne dosiahnu. Ich snom je viesť pokojný a nezávislý život.



Životná sila týchto žien nie je celkom uspokojivá. Mali by si dávať pozor najmä na obličky a chrbticu.



Ich obľúbené farby sú červená, modrá a sivá. Ochranné rastliny podbeľ, kôpor a levanduľa, ochranné kamene tigrie oko a topás.