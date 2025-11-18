< sekcia Magazín
Lenny Kravitz ohlasuje svetové turné, príde aj do Bratislavy
Lenny Kravitz sa okrem hudby preslávil aj ako módna ikona a dizajnér.
Autor TASR
Bratislava 18. novembra (TASR) - Legendárny štvornásobný držiteľ ceny Grammy, rocková ikona a neprehliadnuteľná osobnosť Lenny Kravitz oznamuje, že jeho svetové turné Lenny Kravitz Live 2026 zavíta aj do Bratislavy. Koncert odpáli 31. júla 2026 v Tipos aréne, pričom predpredaj vstupeniek začína už 21. novembra. TASR informovala PR manažérka Zuzana Badinková.
Po úspešnom turné Blue Electric Light Tour 2025, ktoré prinieslo beznádejne vypredané koncerty po Európe, Južnej Amerike, Austrálii a Las Vegas, sa Lenny Kravitz vracia na svetové pódiá, aby fanúšikom predstavil svoju najnovšiu hudobnú tvorbu, ale aj ikonické hity. Jeho dvanásty štúdiový album Blue Electric Light z roku 2024 bol kritikmi oceňovaný ako „kaleidoskop rocku, funku, soulu a psychedélie“.
Rovnaké uznanie si získal aj od médií a fanúšikov. Billboard tento fenomén označil ako „Lennaissance“ - Lennyho obdobie kreatívneho rozkvetu a globálneho úspechu. Slovenskí fanúšikovia Lennyho Kravitza majú teraz jedinečnú príležitosť zažiť jeho elektrizujúce obdobie naživo na Slovensku.
Dlhý zoznam Lennyho hitov ako Are You Gonna Go My Way, Fly Away, Again, Black Velveteen, It Ain‘t Over Til It‘s Over, Always On The Run, Low, I Belong To You, ktoré výrazne formovali smerovanie jednej hudobnej éry, odznejú aj na jeho bratislavskom koncerte.
Lenny Kravitz sa okrem hudby preslávil aj ako módna ikona a dizajnér. Získal hviezdu na Hollywoodskom chodníku slávy, cenu Music Icon Award na People‘s Choice Awards 2024, ocenenie Best Rock Award na MTV Video Music Awards 2024 a Fashion Icon Award od CFDA.
Jeho tvorivosť sa prejavuje aj v oblasti fotografického umenia, literatúry a luxusného dizajnu. Koncert Lennyho Kravitza v Bratislave bude patriť k tým najväčším hudobným udalostiam budúceho roka.
