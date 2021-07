Lenny vydáva reedíciu albumu Hearts a songbook Hearts

Bratislava 19. júla (TASR) – Mladá česká speváčka Lenny vydáva reedíciu úspešného albumu Hearts. Pod rovnakým názvom, teda Hearts vydala aj songbook s piesňami z tohto albumu. Naviac vydala aj akustickú verziu svojho najnovšieho singlu Overdosed. TASR o tom informoval PR manažér Tomáš Karpel.



Speváčka Lenny oslavuje piate výročie vydania svojho debutového albumu Hearts, ktorým prenikla medzi veľké domáce a zahraničné hudobné mená. Ako darček a poďakovanie fanúšikom pripravila jeho reedíciu a exkluzívny spevník, kde sa nachádzajú piesne ako Standing at the Corner of Your Heart, Bones alebo megahit Hell.o v novom šate.



„Keďže tento rok oslavujeme päť rokov od vydania, vymysleli sme to tak, že celý koncept bude reedícia tohto albumu spolu so spevníkom, mojím vlastným songbookom,“ hovorí speváčka a dodáva, že celú túto narodeninovú edíciu pre svojich fanúšikov vlastnoručne podpísala. Ďalšie prekvapenie, s ktorým Lenny prichádza, je akustická verzia jej najnovšieho singlu Overdosed, ku ktorému natočila aj romantický videoklip. V ňom mala oblečené nádherné šaty od českej návrhárky Vandy Jandy, sedela za klavírom a pri západe slnka spievala o tom, ako je omámená.



„Nejaký čas od vydania albumu Hearts som začala premýšľať o vydaní spevníka. Ľudia mi stále písali, kde môžu zohnať noty a texty k pesničkám, že by si radi zahrali, napr. Hell.o a nevedia ako. Nechala som preto pripraviť notové zápisy, ale na vznik spevníka to ešte nebolo,“ popísala prvotný nápad Lenny. Vizuál celého spevníka mal na starosti taliansky grafik, ktorý sa postaral aj o grafiku na albume Hearts. O finálnu podobu songbooku sa tak postaral Gianluca Militello. Okrem skladieb z úspešného albumu Hearts budú ako bonus v spevníku úpravy piesní z predošlých dvoch EP All My Love a Fighter. Akustickú verziu najnovšieho singlu Overdosed sa Lenny rozhodla nahrať krátko po vydaní oficiálneho videoklipu, ktorý vyšiel 17. júna.







„Sama rada počúvam akustické úpravy piesní svojich obľúbených interpretov. Chcela som, aby ľudia nezabúdali, že aj keď mám rockovú dušu, stále som a budem to dievča za klavírom. Myslím, že klip aj pesnička vyžarujú veľmi osobné čaro a jednoznačne je to aj prístupom a tímom, ktorý som zvolila. Celé stvárnenie sme vymýšľali doma u Marcela Procházku a jeho ženy Lindy, ktorá potom neskôr klip aj nakrúcala. Myslím, že bez nich by v klipe chýbal ten ‚osobný touch‘,“ vraví Lenny.