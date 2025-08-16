< sekcia Magazín
Leonard žije naplno
Autor TASR
Bratislava 16. augusta (TASR) - Mužské meno Leonard má nemecký pôvod a v preklade znamená "silný (ako) lev". Nositeľov tohto na Slovensku málo zaužívaného mena oslovujeme napríklad Leo. Meniny slávia 16. augusta.
V spoločnosti sa Leovia prejavujú ako skvelí rečníci. Vedia vychutnávať naplno život. Sú z nich prevažne umelci, ktorí milujú všetko krásne a šíria okolo seba pohodu.
Majú veľa životnej energie. Aby si udržali pevné zdravie a kondíciu, potrebujú byť pohybovo aktívni.
Ovplyvňuje ich planéta Venuša. Šťastné farby Leonardov sú modrá a žltá. Ochranné rastliny prvosienka a mäta, ochranné kamene koral a opál.
