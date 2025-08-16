Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 16. august 2025
< sekcia Magazín

Leonard žije naplno

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk

Zvyčajne sú to muži materialisticky zameraní a pôžitkári, ktorí radi odkladajú prácu na druhý deň. Od útleho detstva sa obklopujú priateľmi, pri nich sa dokážu uvoľniť a o všetkom rozprávať.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 16. augusta (TASR) - Mužské meno Leonard má nemecký pôvod a v preklade znamená "silný (ako) lev". Nositeľov tohto na Slovensku málo zaužívaného mena oslovujeme napríklad Leo. Meniny slávia 16. augusta.

Zvyčajne sú to muži materialisticky zameraní a pôžitkári, ktorí radi odkladajú prácu na druhý deň. Od útleho detstva sa obklopujú priateľmi, pri nich sa dokážu uvoľniť a o všetkom rozprávať.

V spoločnosti sa Leovia prejavujú ako skvelí rečníci. Vedia vychutnávať naplno život. Sú z nich prevažne umelci, ktorí milujú všetko krásne a šíria okolo seba pohodu.

Majú veľa životnej energie. Aby si udržali pevné zdravie a kondíciu, potrebujú byť pohybovo aktívni.

Ovplyvňuje ich planéta Venuša. Šťastné farby Leonardov sú modrá a žltá. Ochranné rastliny prvosienka a mäta, ochranné kamene koral a opál.
.

Neprehliadnite

Operačné stredisko ZZS zrušilo výberové konanie na záchranky

NOVANSKÝ: Ranný štamprlík nechráni pred hnačkou na dovolenke

OTESTUJTE SA: Spoznáte mesto podľa jeho slávnej pamiatky?

Trump sa stretne s Putinom 15. augusta na Aljaške