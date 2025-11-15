< sekcia Magazín
Leopold je sebaistý a vodcovský typ
V práci zastávajú vedúce miesta, kde môžu preukázať iniciatívu a rozhodnosť.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 14. novembra (TASR) - Meno Leopold má nemecký pôvod a v preklade znamená "pre ľud statočný, smelý". S nositeľmi tohto krstného mena sa na Slovensku stretávame ojedinele a oslovujeme ich Leo, Leoško alebo Poldo. Meniny oslavujú 15. novembra.
Leopoldovia sú sebaistí a rýchlo zbadáme, že majú vodcovského ducha. Sú to vyrovnaní muži, ktorí vedia, kam kráčajú, a dobre poznajú ľudí, ktorí ich obklopujú. Vždy si nájdu čas na priateľov a ak treba, ochotne im pomôžu. Títo inteligentní muži budia okamžitú dôveru.
V práci zastávajú vedúce miesta, kde môžu preukázať iniciatívu a rozhodnosť. Ťažko sa dá zostaviť ohraničený zoznam povolaní, ktoré si môžu Leopoldovia vybrať. V skutočnosti sú z nich vynikajúci režiséri, spisovatelia, politici, vojenskí velitelia. Ľahko sa prispôsobujú a duševná plodná aktivita z nich robí aj prvotriednych vynálezcov.
Hoci sa Leopoldovia v citovom živote prejavujú ako vášniví muži, neznamená to, že vyslovujú len veľké frázy o láske a odhaľujú svoju citlivú dušu. Ak vám Leovia prejavujú náklonnosť, môžete veriť, že ich vyznania sú pravé a nefalšované.
Obyčajne sú mimoriadne životaschopní. Majú však pomerne často bolesti hlavy. Muži s týmto menom by mali obmedzovať sladkosti a dopĺňať si stravu najmä o vitamíny C a E.
Ovplyvňuje ich planéta Slnko. Ich šťastnými farbami sú ružová a červená. Ochranné rastliny ľubovník, mak, ochranné kamene jantár a olivín.
Leopoldovia sú sebaistí a rýchlo zbadáme, že majú vodcovského ducha. Sú to vyrovnaní muži, ktorí vedia, kam kráčajú, a dobre poznajú ľudí, ktorí ich obklopujú. Vždy si nájdu čas na priateľov a ak treba, ochotne im pomôžu. Títo inteligentní muži budia okamžitú dôveru.
V práci zastávajú vedúce miesta, kde môžu preukázať iniciatívu a rozhodnosť. Ťažko sa dá zostaviť ohraničený zoznam povolaní, ktoré si môžu Leopoldovia vybrať. V skutočnosti sú z nich vynikajúci režiséri, spisovatelia, politici, vojenskí velitelia. Ľahko sa prispôsobujú a duševná plodná aktivita z nich robí aj prvotriednych vynálezcov.
Hoci sa Leopoldovia v citovom živote prejavujú ako vášniví muži, neznamená to, že vyslovujú len veľké frázy o láske a odhaľujú svoju citlivú dušu. Ak vám Leovia prejavujú náklonnosť, môžete veriť, že ich vyznania sú pravé a nefalšované.
Obyčajne sú mimoriadne životaschopní. Majú však pomerne často bolesti hlavy. Muži s týmto menom by mali obmedzovať sladkosti a dopĺňať si stravu najmä o vitamíny C a E.
Ovplyvňuje ich planéta Slnko. Ich šťastnými farbami sú ružová a červená. Ochranné rastliny ľubovník, mak, ochranné kamene jantár a olivín.