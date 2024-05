Letné džemovanie

Bratislava 9. mája (OTS) - Ovocné pokušenie môže mať mnoho podôb, a to najmä v období zberu sladkého ovocia. V letných mesiacoch sa naše záhrady premenia na hotový raj a vy sa môžete tešiť na zber zrelých jahôd, višní, marhúľ, broskýň, malín, černíc, egrešov, ríbezlí či čučoriedok. Ako však zužitkovať túto bohatú úrodu? Poďme sa na to spoločne pozrieť.Leto je ideálnym obdobím na prípravu rôznych druhov sladkých džemov, marmelád, želé, čatní, sirupov či zaváranín. Na to, aby sa aj vo vašej špajze objavilo pár pohárov ovocného pokladu, si stačí nájsť originálny recept a siahnuť po užitočných želírovacích prípravkoch Dr. Oetker, s ktorými rýchlo a jednoducho premeníte ovocie na neodolateľnú lásku v skle.Ak túžite po ovocných dobrotách podľa vlastnej chuti s ovocným podielom 64 % až 73 %, siahnite po Pektíne Dr. Oetker, ktorý je moderným prípravkom na zaváranie džemov, želé, marmelád či čatní. Je ideálnou voľbou pre tých, ktorí chcú zavárať rýchlo, s minimom cukru a byť si zároveň istí, že im džem dobre zhustne a bude plný ovocnej chuti. Tento šikovný pomocník je 100 % rastlinného pôvodu s obsahom pektínov z ovocia, ktoré sa postarajú o správnu konzistenciu a lahodnú chuť domácich zaváranín. Navyše vďaka rýchlej príprave si ovocie zachová aj svoju skvelú chuť a farbu. Jeden balíček vystačí na spracovanie 2 kg ovocia, ku ktorému sa pridáva 700-1 000 g cukru v závislosti od zrelosti ovocia či od preferovaného obsahu cukru v pripravovanom džeme. Pektín neobsahuje žiadne konzervačné látky ani palmový tuk. Pripravte si „lásku v skle“ podľa vlastnej chuti a majte odvahu premýšľať kreatívne, pretože Pektín môžete kombinovať s repným i trstinovým cukrom. Neváhajte a želírujte!Pektín Dr. Oetker je VEGAN výrobok s medzinárodnou ochrannou známkou V-Label.Zdroj: Dr. OetkerKyselina citrónová je prirodzenou zložkou mnohých druhov ovocia a zeleniny. Najväčšie množstvo kyseliny citrónovej môžeme nájsť v citrusoch, predovšetkým v citrónoch a limetkách.Kyselina citrónová Dr. Oetker je ekologickým a všestranným pomocníkom nielen v domácnosti, ale aj počas letnej sezóny, kedy má nenahraditeľnú úlohu pri príprave domácich sirupov, džemov, marmelád či želé.Skvelo podporuje želírovací proces, vďaka čomu budú mať vaše džemy ideálnu konzistenciu. Jemné kryštály a sypké zloženie bez hrudiek zas zabezpečuje jej rovnomerné rozpúšťanie. Kyselina citrónová vytvára v džemoch kyslé prostredie, v ktorom sa aktivujú enzýmy pektíny a zaistia tak rýchlejšie tuhnutie a ideálnu konzistenciu vášho džemu.Medzi ďalšie cenené výhody Kyseliny citrónovej patrí jej antioxidačný účinok, vďaka ktorému si váš džem, sirup či kompót zachová krásnu farbu. Rovnako sa stane vaším verným spoločníkom pri dochucovaní sviežich nápojov či zálievok na kompóty alebo obľúbené letné šaláty. Okrem toho dokáže nahradiť ocot pri konzervovaní zeleniny, čo ocenia najmä spotrebitelia s citlivejším trávením. V neposlednom rade je ideálna na ekologické odstraňovanie vodného kameňa z varných kanvíc či pračiek. Môžete si tak z nej jednoducho vyrobiť vlastné a ekologické pracie alebo čistiace prípravky bez nepríjemného octového zápachu.Presvedčte sa o všestrannosti Kyseliny citrónovej Dr. Oetker a využívajte jej skvelé účinky počas celého roka! Spotrebiteľov, ktorí preferujú praktické jednorazové balenie, poteší Dr. Oetker Kyselina citrónová v balení po 20 g, a pre MAXImálne využitie je tu Dr. Oetker Kyselina citrónová MAXI v 80 g balení s praktickým „zip-lock“ uzáverom pre opätovné uzatváranie obalu a jednoduché skladovanie.Kyselina citrónová Dr. Oetker je VEGAN výrobok s medzinárodnou ochrannou známkou V-Label.Zdroj: Dr. OetkerČo vám lepšie pripomenie chuť leta ako chutný, domáci, ovocný sirup? No predsa vlastnoručne zavarený sirup, ktorý si jednoducho vyrobíte sami s pomocou výrobku Sirupfix Dr. Oetker. Sirupfix ocení každý, kto počas leta rád siahne po originálnej limonáde s domácim sirupom. Umožní vám experimentovať a objavovať nové chute bez obáv z neúspechu. Či už preferujete sirupy z ovocia, kvetov, byliniek, alebo zázvoru, Sirupfix vám zaručí vždy hladkú a tekutú konzistenciu. Ďalšou výhodou je výber druhu cukru, ktorý je iba na vás. Aké jednoduché, však? Skvelé domáce sirupy osviežia horúce letné dni! Prípravu zvládne naozaj každý. Staňte sa aj vy expertom na záváranie domácich sirupov s pomocou Sirupfixu Dr. Oetker!Zdroj: Dr. OetkerV širokom sortimente prípravkov na želírovanie Dr. Oetker nájdete aj Želírovací cukor s glykozidmi steviolu 3:1, ktorý obsahuje výťažky z rastliny stévia. Džem pripravený s týmto želírovacím cukrom obsahuje o 38 % menej kalórií ako džem klasický (pripravený s ovocím a cukrom v pomere 1:1), má lahodnú chuť a zavarenie džemu vám s ním nepotrvá dlhšie ako 5 minút.Zdroj: Dr. OetkerKlasickým marmeládam, džemom a želé neodolá takmer nikto! Dr. Oetker nezabúda ani na tých, ktorí šetria cukrom i kalóriami a ponúka im Gelfix Super 3:1, ktorý maximálne zachováva chuť ovocia. Využijete ho napríklad pri zaváraní zrelého a veľmi sladkého ovocia. Ak chcete zavárate stredne sladké alebo stredne zrelé ovocie, mali by ste siahnuť po výrobku Gelfix Extra 2:1, vďaka ktorému pripravíte džem ideálnej a výraznej ovocnej chute. Vďaka Gelfixu Klasik 1:1 zas vyčarujete aj z kyslejšieho a menej zrelého ovocia sladkú pochúťku.Zdroj: Dr. OetkerMáte radi jednoduchosť? Ak áno, kompletná receptúra výrobku Želírovací cukor Extra 2:1 vás presvedčí o tom, že na prípravu skvelého džemu stačí k želírovaciemu cukru pridať len ovocie. Tento výrobok od Dr. Oetker je vhodný na prípravu marmelád, džemov a želé zo stredne sladkého alebo stredne zrelého ovocia. Ak sa s kalóriami nepriatelíte, skúste Želírovací cukor Super 3:1, ktorý zachováva výraznú chuť ovocia a používa sa pri výrobe džemu s veľmi sladkými alebo veľmi zrelými plodmi ovocia. S týmto výrobkom môžete spracovať až 1 500 g chutného ovocia.Zdroj: Dr. OetkerPomôcka na konzervovanie ovocia i zeleniny účinne ochraňuje ovocie a zeleninu pred plesňami a kvasinkami. 