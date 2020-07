Leto na bicykli. Poznáte pravidlá? Kedy môžete dostať pokutu?

1. Pred cestou svoj bicykel skontrolujte, tak ako autá musia mať povinnú výbavu, aj bicykel musí spĺňať určité podmienky. Funkčné brzdy, odrazové sklá a reflexné prvky sú veľmi dôležité.

Bratislava 23. júla (OTS) - V roku 2019 zavinili cyklisti 401 dopravných nehôd, 3% z celkového počtu dopravných nehôd. Pozitívom je, že je to o 42 nehôd menej ako v predchádzajúcom roku.Tohtoročné leto strávi asi väčšina z nás na Slovensku. Nie je to vôbec na škodu, naša krajina ponúka množstvo krásnych miest, pamiatok a očarujúcu prírodu. K takejto tradičnej dovolenke patrí bicykel, na ktorom sa objavujú zákutia prírody aj v kruhu rodiny a detí najpohodlnejšie. Netreba ale zabúdať na bezpečnosť. Podľa štatistík Dopravnej polície SR síce počet nehôd, ktoré spôsobili cyklisti, už niekoľko rokov klesá, ale stále tieto nehody rátame na stovky. V roku 2019 zavinili cyklisti 401 dopravných nehôd, 3% z celkového počtu dopravných nehôd. Pozitívom je, že je to o 42 nehôd menej ako v predchádzajúcom roku.Aby ste sa nezaradili do tohto zoznamu, je potrebné dodržiavať pravidlá a byť ohľaduplný, najmäak jazdíte po bežných cestných komunikáciách, kde okolo vás jazdia aj autá či motocykle. „“ vystríha pred nebezpečenstvom, PR konzultant poisťovne Groupama. Zhrňme si preto pár rád, pravidiel a odporúčaní, ktorých by ste sa mali držať, aby ste sa do cieľa vždy vrátili bez zranení a s úsmevom na tvári.Vráťme sa teraz ešte raz k tej štatistike. 401 dopravných nehôd zavinených cyklistami nie je málo. Aké sú najčastejšie príčiny?- Jazdenie v tme, bez reflexných prvkov, za zníženej viditeľnosti.- Bicyklovanie pod vplyvom alkoholu. Nafúkať môžete len do 0,5 promile, zvážte preto, či si to jedno pivko naviac dáte.- Jazda po cestách, kde je to zakázané, ako napríklad diaľnice, koľajnice či úzke mosty.- Nepozornosť a náhle zmeny smeru.- Telefonovanie počas jazdy na bicykli.- Jazda na bicykli bez prilby – 10€.- Nerešpektovanie dopravných značiek – od 30€ do 150€.- Nepoužívanie reflexných prvkov – do 30€.- Jazda na bicykli pod vplyvom alkoholu od 50€ do 800€.- Vedenie druhého bicykla za jazdy, ručného vozíka alebo psa – od 30€ do 50€.Ak sa vám na bicykli stala nehoda a nepotrebujete nutnú lekársku starostlivosť, vždy je dôležité situáciu predýchať a upokojiť sa. Premiestnite sa do bezpečia mimo vozovku, prehliadnite si zranenia, pozbierajte si veci a pozrite sa na poškodenia na bicykli. Ak nehodu zavinil vodič auta, poškodenia na vašom bicykli i príslušenstve budú hradené z vodičovho povinného zmluvného poistenia. Ak ste nehodu zavinili vy ako cyklista, ste zodpovedný aj za škodu. „vysvetľuje I. Bobošík.Nehody, ktoré zavinili cyklisti, sú aj podľa štatistík poisťovne Groupama bežné. Medzi najčastejšie patria škody, kedy cyklista nedal prednosť v jazde inému vozidlu alebo keď cyklista zrazil chodca.A na záver, svoju trasy na bicykli si plánujte, aby ste vedeli kam idete a vyhli sa zmätočným reakciám na ceste, ktorými môžete ohroziť seba aj svojich blízkych. Ak sa chystáte sa cykloturistiku s deťmi, vyhýbajte sa frekventovaným miestam. Na Slovensku máme stovky kilometrov cyklochodníkov a každoročne ďalšie pribúdajú, trás na bicyklovanie je určite dosť. A nezabudnite, buďte pozorný, používajte reflexné prvky a pre istotu sa poistite.