Vychutnajte si leto: Tieto festivaly čakajú na vašu návštevu

Letnú ponuku otváral Dobrý festival v Prešove. Kroky fanúšikov rockovej hudby smerovali 28. a 29. júna do rekreačného areálu Zelená Voda v Novom Meste nad Váhom.

Bratislava 1. júla (TASR) - Leto má svoje čaro, vychutnávajú si ho deti, juniori aj dospeláci. Nielen priaznivci kúpania v mori, ale aj fanúšikovia hudby, pre ktorých je ponuka hudobných podujatí na Slovensku viac ako bohatá. Letné hudobné festivaly majú svoje osobité čaro, koncerty nie sú ohraničené štyrmi stenami, zoznamy účinkujúcich ponúkajú viaceré žánre, takže fanúšik si môže vybrať a vychutná si aj pivo, ktoré k festivalom patrí ako rukáv ku košeli.



Letnú ponuku otváral Dobrý festival v Prešove. Kroky fanúšikov rockovej hudby smerovali 28. a 29. júna do rekreačného areálu Zelená Voda v Novom Meste nad Váhom. Headlinerom 16. ročníka Topfestu bol americký gitarista Slash, známy zo skupiny Guns N' Roses aj zo sólovej dráhy, na ktorej vydal štyri albumy. Rekreačný areál bratislavských Zlatých pieskov bol v dňoch 28. – 30. júna miestom siedmeho ročníka festivalu Hip Hop Žije! Aj tento rok mal mať charitatívny rozmer.



Vrbové pri Piešťanoch bude v sobotu 6. júla miestom 13. ročníka festivalu Vrbovské Vetry. Program otvoria filmové melódie v podaní kapely Feelme, vystúpia skupiny Buty, Vrbovskí Víťazi, Banda, Karpatské Chrbáty, ktoré pokrstia album výberu zo svojej celoživotnej tvorby, Le Payaco, David Koller, Slobodná Európa a Chiki Liki Tu-A. Súčasťou festivalu sú tradičné „športové“ disciplíny ako Dostihy na húpacích konoch Velká Vrbovská, Plastová megalukostrelba či automobilové preteky Formula Nula.



Letisko v Trenčíne privíta 11. až 13. júla festival Pohoda. Toto multižánrové podujatie, ktoré organizáciou aj službami pre návštevníkov prevyšuje ostatné podujatia na Slovensku, si zapíše už 23. ročník. Hudobný program tvorí vyše 120 umelcov a kapiel z 31 krajín sveta. Hviezdou prvej veľkosti bude Liam Gallagher z bývalých Oasis. Ďalšími umelcami na Pohode budú Lykke Li, The Roots, Skepta, The 1975, Charlotte Gainsbourg, Mac DeMarco, Lianne La Havas, Mura Masa, Michael Kiwanuka, Death Grips, Jeff Mills, Lola Marsh, Morgan Heritage či Little Big.



Dátum sobota 13. júla si vybrala aj v súčasnosti najúspešnejšia slovenská skupina IMT Smile. Po minuloročnom úspechu odohrajú špeciálny koncert v amfiteátri Východná. O koncert bol medzi fanúšikmi veľký záujem a je už niekoľko dní vypredaný. Bude to jedno z mála slovenských vystúpení Ivana Táslera a jeho kapely počas leta na Slovensku.



Známe mená českej a slovenskej scény privíta najväčší česko-slovenský festival Cibula Fest. Na letisku v Holíči v termíne 18. až 20. júla sa predstavia Kryštof, Kali, Polemic, IneKafe, Mandrage, Smola a Hrušky či Gladiator, nebudú chýbať ani hudobné legendy Peter Nagy či Dalibor Janda.



K čaru leta patria aj hudobné festivaly. Čo sa chystá v auguste?



Leto má svoje čaro, vychutnávajú si ho deti, juniori aj dospeláci. Nielen priaznivci kúpania v mori, ale aj fanúšikovia hudby, pre ktorých je ponuka hudobných podujatí na Slovensku viac ako bohatá. Letné hudobné festivaly majú svoje osobité čaro, koncerty nie sú ohraničené štyrmi stenami, zoznamy účinkujúcich ponúkajú viaceré žánre, takže fanúšik si môže vybrať a vychutná si aj pivo, ktoré k festivalom patrí ako rukáv ku košeli.



Riadny rockový a metalový prídel zažije začiatkom augusta východ Slovenska. Po 17-krát uvedie mesto Snina do priestorov unikátnej rekreačnej oblasti Sninské rybníky svetové rockové hviezdy na známy festival Rock pod Kameňom. Od 1. do 3. augusta sa predstavia Beast In Black, Arkona, Alestorm, Van Canto, Dynazdy, Crystal, Viper, Tha Zoo, Motorband, Doga, Walda Gang, Horkýže Slíže, Bijouterrier, Metropolis či Dereš.



Obľúbený rodinný festival Žákovic Open v Trenčianskych Bohuslaviciach privíta fanúšikov 2. a 3. augusta. Premiéru na 19. ročníku bude mať speváčka Katarína Knechtová, v zozname účinkujúcich sú skupiny Vidiek, Le Payaco, Billy Barman, Puding pani Elvisovej, Saténove ruky, Davová Psychóza aj domovská kapela Hex. Festival je už roky známy aj futbalovým stretnutím hudobníkov proti fanúšikom.



Osobité miesto v zozname letných podujatí majú Červenícke slávnosti spevu, hudby a tanca. Festival Červeník 2019 privíta 9. a 10. augusta britskú legendu 70. rokov, skupinu Bay City Rollers. Domácu scénu budú zastupovať Desmod, Gladiator, Smola a hrušky, Arzén či S hudbou vesmírnou.



Populárny festival Grape na piešťanskom letisku si zapíše jubilejný desiaty ročník. Partia organizátorov prichádza každý rok s novinkami a dnes patrí k popredným podujatiam na Slovensku, ktoré navštívi dvadsať tisíc fanúšikov. V dňoch 9. a 10. augusta vystúpia anglické formácie Ridumental, The Kooks, Chvres, The Vaccines, Max Cooper, rakúski Kruder & Dorfmeister, domácu scénu budú zastupovať Para, Billy Barman, Korben Dallas, Le Payaco, Medial Banana, Bad Karma Boy, Puding pani Elvisovej, Katarzia, Walter Schnitzellson, Tolstoys či Luvver.



Na bratislavských Zlatých pieskoch otvorí 23. augusta brány už dvanásty ročník reggae festivalu Uprising. Je najväčším podujatím tohto druhu v strednej Európe a pravidelne tu prichádzajú fanúšikovia zo susedného Česka, Maďarska, Rakúska aj z Poľska. Hlavnou hviezdou bude Ms. Lauryn Hill, ďalšími nemenej zvučné mená svetového formátu ako Dub Inc, Jo Mersa Marley, Elephant Man, Chase & Status a MC Rage, Horace Andy, Naturally 7, Smif N Wessun, Hollie Cook či Mal Élevé. Príde aj jamajský veterán Eek-A-Mouse, ktorý je stálicou reggae scény už viac ako štyridsať rokov, novozélandský Grouch in Dub, kalifornský rodák Fikir Amlak či Sound Quake Sound z Nemecka.



Z iného súdka je festival Kremnické gagy, aj keď jeho súčasťou je aj hudba. Historická Kremnica ponúkne v dňoch 23. až 25. augusta umelecké programy s dôrazom na humor, satiru a kultivovanú zábavu. Súčasťou festivalu je populárna expozícia Múzea gýča či unikátna Ulička slávnych nosov. V rámci hudobnej produkcie vystúpia Dorota Nôtová Band, Katka Korcek Band či francúzsky Wonder Brass Band.



Záver prázdnin patrí už dlhoročne festivalu Lodenica. Na troch scénach v piešťanskom Autocampingu Lodenica sa 29. až 31. augusta predstavia známi interpreti country, rockovej či folkovej scény, medzi nimi Čechomor, Banjo Band Ivana Mládka, Arzén, František Nedvěd, Vlasta Redl, Gladiator, Žalman, Fleret, Kamelot, Plavci, Allan Mikušek či Bukasový masív. Zahraničnou hviezdou bude britská glamrocková legenda 70. rokov T. Rex. Nežije už ani jeden z pôvodnej zostavy zakladajúcich členov. Na svojom konte majú desiatky hitov, medzi nimi Debora, Hot Love, Get It On, Jeepster, Telegram Sam, Metal Guru, Children of the Revolution, Solid Gold Easy Action, 20th Century Boy, Light of Love či I Love to Boogie.



Ak by si domáci fanúšikovia chceli pocestovať viac kilometrov, čaká ich ponuka špičkových interpretov od 17. do 20. júla na festivale Colours Ostrava, ponuka popredných českých a slovenských interpretov a skupín na českom festivale Sázava Fest 25. až 27. júla vo Světlé nad Sázavou. Pre kondične zdatných je určený sedemdňový festivalový maratón Sziget od 7. do 13. augusta v Budapešti. Festival otvorí Ed Sheeran, v súčasnosti snáď najväčšia svetová hviezda.