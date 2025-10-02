< sekcia Magazín
Levoslav je labužník

Autor TASR
Bratislava 1. októbra (TASR) - Levoslav je novšie slovanské meno a jeho význam je "leva oslavuj", "silný ako lev". Nositeľov krstného mena Levoslav na Slovensku stretneme ojedinele. Meniny majú 2. októbra.
Levoslavovia sú zvyčajne dosť materialistickí muži. Vedia šťastne miešať city, sexualitu a labužníctvo. Úspešne študujú klasické aj technické predmety. Stávajú sa úradníkmi, učiteľmi, spisovateľmi alebo obchodníkmi. Levoslavovia sú väčšinou "machri" vo svojom odbore. Radi sa držia hesla: "Každý sám pre seba, iba Slnko pre všetkých."
Sú životaschopní, plní životnej sily. Pri stravovaní by mali prejaviť väčšiu disciplinovanosť. Do jedálneho lístka by si mali zaradiť najmä hrozno, cviklu, mrkvu a broskyne.
Ovplyvňuje ich planéta Venuša. Ich šťastné farby sú zelená, biela. Ochranné rastliny myší chvost a fialka, ochranné kamene achát a zafír.
