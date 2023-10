Literárny fond ocenil novinársku tvorbu, za TASR bodoval J. Novák

Bratislava 4. októbra (TASR) - Novinársku tvorbu v roku 2022 ocenil v utorok (3. 10.) v Bratislave Literárny fond (LF). Do súťaže o jeho výročnú cenu, ktorú vyhlasuje výbor Sekcie pre žurnalistiku a novinársku fotografiu, sa prihlásilo spolu 90 súťažiacich s 206 príspevkami z oblasti spravodajstva, publicistiky a novinárskej fotografie.



Výročnú cenu v kategórii publicistika získali Filip Struhárik (Denník N) a Soňa Gyarfašová (RTVS, Rádio Slovensko). V kategórii spravodajstvo získal toto ocenenie Robert Barca (AFP).



Literárny fond udelil aj prémie za novinársku tvorbu za rok 2022. V kategórii novinárska fotografia patria Jozefovi Jakubčovi z Denníka SME za sériu fotografií "Pohreb obete ruskej vojny" a Jaroslavovi Novákovi z Tlačovej agentúry Slovenskej republiky za sériu fotografií "Bronzoví chlapci". Zachytil v nej slovenských hokejistov, ktorí na ZOH 2022 v Pekingu získali bronz po víťazstve 4:0 v zápase so Švédskom.



"Bola to pre mňa veľká príležitosť, pretože na tomto zápase sme spolu s kolegom Martinom Baumannom boli jediní dvaja slovenskí fotografi, ktorí sme tento historický okamih pokrývali v ťažkých pandemických časoch," uviedol pre TASR Novák. Podľa jeho slov ide o fotky, ktoré len tak "nezapadnú prachom". "Je to pre mňa o to vzácnejšie, že som olympijskú cestu hokejistov pokrýval od prvých zápasov, ktoré neboli až tak úspešné, až po víťazný bronzový zápas," spomína fotoreportér, ktorý si ocenenie LF váži aj preto, že ho ocenil za fotosériu, ktorá "ľuďom priniesla radosť namiesto zlých správ".



LF tiež odovzdal Cenu Romana Kaliského, ktorú udeľuje výbor Sekcie pre žurnalistiku a novinársku fotografiu od roku 2016 významnej osobnosti slovenskej žurnalistiky. V poradí ôsmym laureátom ocenenia za významný prínos v oblasti žurnalistiky sa stal novinár, režisér, scenárista, dramaturg krátkych dokumentárnych, populárno-vedeckých animovaných filmov Milan Černák.