Líder skupiny Iconito: Veríme, že aj folklór môže byť cool

Bratislava 16. mája (TASR) - Pieseň Korene spojila mladú skupinu Iconito a folklórny súbor (FS) Zemplín. Vo videoklipe, v ktorom ukazujú krásy Slovenska, ale aj krojov, účinkuje šesť výnimočných regiónov so svojimi typickými fenoménmi a vystupuje v ňom aj šesť významných slovenských hercov.



Pesničku kapela naspievala v spolupráci s FS Zemplín, čo nie je prekvapením. Väčšina z členov Iconita odtiaľ vzišla a všetci sú dodnes členmi nejakého folklórneho súboru. "Veríme, že aj folklór môže byť 'cool' a jeho odkaz môže čo-to povedať aj dnešným mladým ľuďom. Aj to je dôvod, prečo tento projekt vznikol, aby sme nemali pocit, že folklór a folklorizmus sú prežitkami komunizmu. Folklór tu bol už dávno predtým a budoval nehmotné kultúrne hodnoty, ktoré nikde inde vo svete nemajú obdobu," uviedol líder Iconita Kristián Dufinec k pesničke, ktorou obe telesá štartujú projekt s rovnomenným názvom s cieľom priblížiť tradície a folklór mladým ľuďom, ale aj zahraničiu.



K pesničke Korene nakrútili aj klip (www.youtube.com/watch?v=paVO_afik0w), do ktorého sa tvorcom podarilo obsadiť hercov Mariána Slováka, Jána Grešša, Ľubomíra Pauloviča, Alfréda Swana, Františka Kovára a Vladimíra Jedľovského. Réžiu mal na starosti spevák skupiny Dufinec. "Každá z postáv v našom klipe reprezentuje jeden región, jeden osud človeka i život príznačný pre jeho kraj. Týchto pánov umelcov sa nám na moje prekvapenie podarilo presvedčiť celkom rýchlo, samozrejme, museli uveriť myšlienke i zmyslu toho, čo chceme vytvoriť," vysvetlil.



"Folklór vyjadruje povahopis regiónu, kde vznikol, históriu a emócie tých, ktorí žili pred nami, a my dnes vyjadrujeme náš vzťah nielen k folklóru, ale v realistickej podobe aj jeden k druhému. Bol to pre nás pekný zážitok a dúfam, že sa prenesie ku všetkým, pre ktorých sme to robili a ktorým to patrí," zhrnul za všetkých Kovár.



Korene sú titulnou piesňou rovnomenného projektu, ktorou chcú autori vzdelávať našincov aj zahraničie. Neskôr sa má nadabovať aj do angličtiny a španielčiny. "Celkovo to má vyvrcholiť v multižánrové edukatívne predstavenie o slovenskom folklóre, ktorý bude však spracovaný do úplne nového šatu, a najmä modernej podoby. Práve preto sme sa pri tvorbe a nahrávaní piesne snažili nájsť prienik moderného zvuku a odkazu slovenskej tradície, ktorá v sebe zahŕňa rôznorodé pre ňu špecifické elementy, ako napríklad fujara či rôzne iné pastierske nástroje," uzavrel Dufinec.