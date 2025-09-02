Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Linda je impulzívna

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk

Študujú dosť dobre, treba ich však trochu usmerňovať. V dospelosti majú sklon často meniť zamestnania.

Autor TASR
Bratislava 2. septembra (TASR) - Nositeľky mena Linda, ktoré oslovujeme aj Lindička, Linduška, nájdeme na Slovensku pomerne vo veľkom zastúpení. Pôvod ich mena je neznámy. V španielčine znamená "krásna", v nemčine "mierna, jemná". Lindy, ktoré oslavujú meniny 2. septembra, majú impulzívne reakcie, rady sa predvádzajú a veľmi často zveličujú.

Študujú dosť dobre, treba ich však trochu usmerňovať. V dospelosti majú sklon často meniť zamestnania. Dlho si pamätajú, čo ich zranilo či dojalo. Lindy sa v spoločnosti prezentujú ako odmerané, pritom sú veľmi nežné. Svoje šťastie nachádzajú v rodine, najbližších zahŕňajú pozornosťou a láskou. Sú dokonalé a noblesné hostiteľky.

Môžu sa u nich vyskytnúť problémy s obličkami. Ovplyvňuje ich planéta Slnko. Obľúbené farby Lindy sú zlatá a hnedá, ochranné rastliny ľubovník a bobkový list, ochranné kamene jantár a topás.
