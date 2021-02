List Ježiškovi zaslalo cez Vianočnú poštu viac ako 93.200 detí

Bratislava 3. februára (TASR) - List Ježiškovi poslalo v rámci 22. ročníka Vianočnej pošty viac ako 93.200 detí, a to nielen zo Slovenska, ale aj z ďalších 41 krajín. TASR o tom informovala hovorkyňa Slovenskej pošty Iveta Dorčáková.



Tento ročník bol podľa jej slov poznačený situáciou súvisiacou s novým koronavírusom, čo sa odzrkadlilo aj v želaniach detí. "Väčšina z nich si na prvom mieste priala zdravie, a tiež to, aby sa mohli vrátiť do škôl a stretnúť s kamarátmi. Až potom nasledovali materiálne želania, ako hračky, mobilné telefóny či zvieratká," uviedla.



Viac ako 91.000 listov dostal Ježiško zo Slovenska, z toho 164 bolo od nevidiacich. Zo zahraničia prišlo najviac detských listov z Českej republiky, Ruska, Hongkongu, Japonska, Nemecka, Veľkej Británie, Rakúska, Ukrajiny, Číny a USA. Vianočná pošta prišla podľa Dorčákovej aj od detí z Mexika, Malajzie, Singapuru.



"Hoci minulé roky Taiwan dominoval s počtom okolo 7000 pozdravov, čo predstavovalo asi deväť percent všetkých listov, tento rok, pravdepodobne v dôsledku pandémie, prišlo z Taiwanu len 25 pozdravov, ktoré boli poslané začiatkom roka, alebo podané v inej krajine," priblížila.



Doplnila, že viaceré deti poslali cez Vianočnú poštu aj listy dlhé niekoľko metrov, veľké plagáty, pohľadnice vyrobené z dreva i vlastnoručne vyrobené darčeky pre Ježiška. Poslali aj takmer 2500 kresieb. "Najkrajšia, ktorú vyberie odborná porota, sa tradične stane námetom budúcej detskej vianočnej poštovej známky," informovala Dorčáková.



Cieľom Vianočnej pošty je nielen šíriť radosť a dobré posolstvá, ale aj podporovať tradície vo forme klasickej listovej korešpondencie. Za obdobie fungovania projektu prišli na adresu "999 99 Ježiško" do Rajeckej Lesnej už viac ako dva milióny želaní a kresieb.