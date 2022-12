Fotografickú knihu Koľaje uvádza do života M. Črep

Bratislava 13. decembra (TASR) – Fotografickú knihu s názvom Koľaje, ktorá tematicky zachytáva všeobecný pohľad na železnicu a život okolo nej, uvedie do života v utorok v Bratislave Martin Črep. "V časovom kontexte kniha reflektuje rôzne aspekty doby, architektúry, techniky, prírody, politickej situácie, či spôsobu osídľovania," približuje publikáciu vydavateľ.



V knihe, ktorá má ambíciu osloviť milovníkov vlakov či dopravy, sú fotografie zachytávajúce grafity na stenách malej železničnej stanice, viadukt s prechádzajúcim rýchlikom, či nástupište, kde cestujúci netrpezlivo čakajú na svoj spoj. Nechýba fotografia s lúčmi slnka, ktoré prechádzajú cez okná do opustenej čakárne na železničnej stanici, či záber čerstvo umytej lokomotívy v depe.



Autorom knihy so všeobecným pohľadom na železnicu a život okolo nej je Martin Črep. Známa osobnosť súčasnej reklamnej fotografie, autor cestovných aj umeleckých fotografií v nej mapuje "zásahy človeka, modernosť a nostalgiu v jednom momente".



Martin Črep je známy projektom Human family vo svete, v ktorom zobrazuje hodnoty ľudského života (Afganistan, Južný Sudán, Izrael). Cestovné, reklamné a umelecké fotografie vystavuje na Slovensku i v zahraničí. Jeho práce boli uverejnené v módnych a spoločenskych časopisoch na Slovensku, vo Francúzsku, v Holandsku, Česku. Realizoval reklamné kampane na Slovensku i v zahraničí. Jeho vystava "Divadlo ožíva" otvárala novú budovu SND a existovala ako expozícia tri roky. Výstavu z projektu Ľudská rodina Afganistan a Ľudská rodina Izrael navštívilo v Bratislave, Brne, Prahe, Banskej Bystrici, Šali a inych mestách vyše 600.000 ľudí.