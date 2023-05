OPLATÍ SA PREČÍTAŤ: Prehľad noviniek na slovenskom knižnom trhu

Bratislava 22. mája (TASR) - Novinky z oblasti poézie, detektívky, sociológie a zdravého štýlu z pera domácich aj zahraničných autorov pribudli v uplynulých dňoch na pultoch slovenských knižných obchodov.



Vyznania sú novou zbierkou poézie výnimočného slovenského básnika a autora piesňových textov Kamila Peteraja, ktorá vychádza v edícii Luxusnej knižnice. Ilustráciami ju opäť dotvoril výtvarník Martin Augustín. Nejde však o ich prvú spoluprácu, tentoraz dvojica opäť oživuje tému lásky, vyznania vrúcnych citov a otvárania skrytých komnát srdca. Láska, porozumenie, vzájomnosť, vášeň sú témy, ktoré v súčasnosti tak veľmi potrebujeme šíriť do priestoru, ktorými sa potrebujeme zaoberať a ktoré potrebujeme žiť.



Richard Osman prichádza s tretím príbehom Štvrtkového klubu detektívov s názvom Nepresná muška. Britský autor sa opäť vracia do Coopers Chase, anglickej dôchodcovskej osady, k (starým) známym priateľom Elizabeth, Joyce, Ronovi a Ibrahimovi. Kniha má detektívnu zápletku, no vyšetrovanie je popretkávané vtipnými situáciami a dialógmi. V tejto knihe Elizabeth s priateľmi natrafí na nevyriešený prípad: vraždu, ktorá súvisí s miestnou novinárskou legendou, samozrejme, bez jedinej stopy po mŕtvole či páchateľovi.



Medzinárodne uznávaný ekonóm Oded Galor prichádza s non-fiction novinkou Putovanie ľudstva, vďaka ktorej môže čitateľ lepšie pochopiť jednotlivé medzníky vo vývoji ľudstva, ktoré spôsobili rozdelenie sveta na ten prosperujúci a ten menej rozvinutý. Vysvetľuje, ako technológia, veľkosť populácie a prispôsobivosť človeka pred dvoma storočiami vyústili do nevídanej fázovej premeny ľudského bytia. Pri putovaní do minulosti a odhaľovaní jednotlivých vrstiev spoločenských fenoménov zároveň dospieva k vysvetleniu najhlbších zdrojov nerovnosti.



Diana Mozoláková prináša v knihe Liečivá sila divokých byliniek nový pohľad na spracovanie a používanie divokých jedlých bylín. Vo svojej novej knihe nás oboznamuje s ich liečivou silou, magickými účinkami, ale aj s unikátnymi formami ich využitia. Okrem ich spracovania v kuchyni formou zaujímavých receptov ponúka aj návody na vytvorenie liekov do domácej lekárničky, rôznych tinktúr, mastí či octov. Podľa jej slov je naša príroda jedinečným supermarketom, ktorý ponúka to najlepšie pre naše zdravie a nič za to nepýta. Len prosté poďakovanie.