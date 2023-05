OPLATÍ SA PREČÍTAŤ: Prehľad noviniek na slovenskom knižnom trhu

Bratislava 29. mája (TASR) – Novinky z oblasti životného príbehu, historického románu, krimi či spoločenského románu z pera domácich aj zahraničných autorov pribudli v uplynulých dňoch na pultoch slovenských knižných obchodov.



Vychádza najočakávanejšia kniha tohto roku - Náhradník od princa Harryho. Odpovedá v nej na otázky, ako to bolo s jeho útekom z Británie, aké sú jeho vzťahy s otcom, kráľom Karolom III a s bratom princom Williamom. Odchod Princa Harryho a jeho manželky Meghan z Británie rozdelil svet na dve polovice. Na tých, ktorí im priali, kritizovali monarchiu, nevedeli prísť na meno princovi Charlesovi a obviňovali samotnú kráľovnú Alžbetu II. No a na tých, ktorí ich považovali za nevďačných, drzých, rozmaznaných a Meghan pre nich bola stelesnením zla. No každá minca má dve strany, aj tá kráľovská.



Historický román Vlčí brloh z pera Elodie Harper zavedie čitateľa do pompejského lupanária a priblíži mu život žien, ktoré dlhé stáročia zostávali v tieni nezáujmu a zabudnutia. Dej prvej časti trilógie o ženách z nevestinca zvaného Vlčí brloh ho zavedie do čias otrokárstva a priblíži ich neľahké osudy. Sledujeme príbeh múdrej, inteligentnej Amary, ktorú matka predala do otroctva, ona sa odmieta zmieriť so svojím osudom a snaží sa ho zmeniť.



Američanka Colleen Cambridge je autorkou krimi Vražda v Mallowan Hall. Malebný Mallowan Hall nie je ako ostatné vidiecke sídla učupené medzi devonskými kopcami. Železnou rukou, ale navlečenou v elegantnej rukavičke, tu vládne sympatická gazdiná Phyllida Brightová. Svoju prácu berie vážne, veď Mallowan Hall je domovom archeológa Maxa Mallowana a jeho slávnej manželky Agathy Christie. Phyllida sa netají záľubou v detektívkach, hoci v skutočnom živote dosiaľ nenašla džentlmena, ktorý by bol aspoň spolovice taký fascinujúci ako Agathin vymyslený detektív Hercule Poirot. Nález skutočnej mŕtvoly na dlážke v knižnici ju však zastihne nepripravenú.



Michaela Rosová je autorkou spoločenského románu Dar. V zasnežených Alpách niekoľko detí prekonáva prvotnú nedôveru a pomaličky buduje priateľstvá na celý život. Kým Denis sa túla po horách, Lena číta upírske romány a Connor sa zasa raz zamiloval. O mnoho rokov neskôr už sú roztratení po svete, ale ich cesty sa predsa len ešte pretnú.