OPLATÍ SA PREČÍTAŤ: Prehľad noviniek na slovenskom knižnom trhu

Bratislava 25. septembra (TASR) - Novinky z oblasti severského krimi, detektívky, biografie či životného príbehu z pera zahraničných aj domácich autorov rozšírili v týchto dňoch ponuku literatúry na pultoch slovenských knižných obchodov.



Camilla Läckberg prichádza s novým severským krimi Kukučie vajce. V novinke sa stali dve zdanlivo nesúvisiace tragédie a zločin. Patrik Hedström s kolegami z tanumshedskej policajnej stanice sa pri vyšetrovaní prípadov dostanú do slepej uličky. Erika Falcková pri hľadaní námetu na novú knihu pátra po štokholmskej tragédii z roku 1980 a zistí, že nešlo o nešťastnú náhodu, ale o vraždu.



Americká prozaička Tess Gerritsenová je autorkou detektívneho príbehu Počúvaj ma. Detektívka Jane Rizzoliová z Bostonského oddelenia vrážd a súdna lekárka Maura Islesová riešia na prvý pohľad nezmyselnú vraždu. Vdovu a zdravotnú sestru Sofiu Suarezovú ktosi dobil na smrť v jej vlastnom dome. Medzi ľuďmi všeobecne obľúbená Sofia mala podľa všetkého v posledných dňoch života veľa tajomstiev.



Američanka Jennette McCurdy prichádza s biografiou Som rada, že mama umrela. Otvára v nej témy psychického zneužívania detí aj porúch príjmu potravy. Jennette mala len šesť rokov, keď absolvovala prvý herecký konkurz. Matkiným snom bolo, aby sa jej jediná dcéra stala hviezdou a Jennette pre to robila všetko. Súhlasila s obmedzením príjmu kalórií a vážila sa päťkrát denne. Mama ju dokonca do 16 rokov sprchovala a Jennette sa s ňou delila o svoje denníky, emaily aj všetky príjmy. Jennette podrobne rozpráva o všetkom, čo sa dialo, aby splnila mamin sen.



Zlatá stredná cesta z pera Silvie Bystričanovej je príbehom o veľkom životnom zlome. Každý taký zažije aspoň raz v živote. Hlavnému hrdinovi knihy Markusovi sa udeje čosi, čo mu následne dá v živote okamžitú stopku. A až tá ho napokon vráti na správnu cestu. Vtedy si uvedomíme, čo je treba a najmä to, čo netreba.