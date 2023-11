Literatúra: Prehľad noviniek na slovenskom knižnom trhu

Bratislava 13. novembra (TASR) – Novinky z oblasti krimi, románu pre ženy či fantasy z pera zahraničných aj domácich autorov rozšírili v týchto dňoch ponuku literatúry na pultoch slovenských knižných obchodov.



Profesori zločinu je nový krimi román Petra Šlosera. Autor v šiestej detektívke opäť otvorí trinástu komnatu a prevedie čitateľa nepoznaným svetom policajného zákulisia a zločinu, s ktorým tridsať rokov aktívne bojoval. V príbehu inšpirovanom skutočnosťou prežije brutálnu vraždu podnikateľa v roku 2020, prestrelku členov bratislavských zločineckých skupín, vyšetrovanie špecifického prípadu karuselového podvodu, autor nezabudol ani na policajné špičky, ktoré sa spreneverili služobnej prísahe.



Václav Neuer je autorom krimi Dávid a Goliáš. Čitateľom prináša ďalší príbeh vrchného inšpektora Ledeckého a jeho kolegov. Autor voľne nadväzuje na svoje predchádzajúce tituly, ktorých hlavnými hrdinami sú členovia bratislavskej "mordparty". Vychádza zo svojich skúseností elitného policajta a z detailnej znalosti práce polície a vyšetrovacích postupov.



Adriana Macháčová je autorkou románu pre ženy S tvárou do neba. Človek by mal veriť svojim snom. Vysnívať si cieľ, aj keď zdanlivo neuskutočniteľný, a urobiť všetko preto, aby sa mu raz splnil. V najnovšom príbehu Kristína, jedna z hlavných postáv, tvrdí, že nikdy nikomu nezaželá, aby sa mu splnil jeho sen. Autorka na spletitých príbehoch piatich žien pripomína čitateľom známe pravdy: nesúď a nebudeš súdený aj všetko môže byť inak. Macháčovej hrdinky uviazli vo zvláštnom prostredí pod čiernou zemou s pocitmi hnevu, smútku, bolesti a pomsty. Pri čakaní na večné svetlo sa pokúšajú pravdivo rozpovedať svoje osudy.



Srdce čarodejnice je názov nového fantasy príbehu z pera Američanky Genevieve Gorniches. Angrbodin príbeh sa začína tým, čím sa príbeh väčšiny čarodejníc končí – upálením. Najvyšší boh Ódin potrestá Angrbodu za to, že sa s ním odmieta podeliť o svoj dar, nazeranie do budúcnosti. Ranená a bezmocná čarodejnica uteká do najodľahlejších kútov temného lesa. Tam ju nájde Loki, Ódinov brat. Angrbodina počiatočná nedôvera k nemu sa postupne pretaví do hlbokej lásky. Časom spolu splodia tri deti, každé s nezvyčajným, vopred predurčeným osudom. Ako však Angrboda znovu nadobúda veštecké schopnosti, zisťuje, že jej šťastný život, ale aj existencia celého božstva, je v ohrození.