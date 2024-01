OPLATÍ SA PREČÍTAŤ: Prehľad noviniek na slovenskom knižnom trhu

Bratislava 8. januára (TASR) - Diela z oblasti svetovej klasiky, fantasy, románu pre ženy či príbehu pre deti sú novinkami na pultoch slovenských knižných obchodov.



Benátsky kupec od Williama Shakespeara patrí k svetovej klasike. Mladý kupec Bassanio premrhal všetok svoj majetok a zo zložitej situácie mu pomôže len sobáš s krásnou Portiou. Ak sa však chce uchádzať o jej ruku, potrebuje peniaze. Jeho priateľ, vážený kupec Antonio, sa zaňho zaručí u starého úžerníka Shylocka. Hoci potrebné peniaze pre Bassania získa, dostane sa do ťažkostí, lebo pôžičku nedokáže vrátiť včas.



Rebecca Yarrosová je autorkou fantasy príbehu Štvrté krídlo. Dvadsaťročná Violet Sorrengailová mala vstúpiť do Pisárskeho kvadrantu a prežiť pokojný život medzi knihami a dejinami. Veliaca generálka a zhodou okolností aj jej matka ju však donútila zúčastniť sa na výbere elitných dračích jazdcov. No ak ste útlejší a nižší než stovky ostatných kandidátov, smrť vám doslova dýcha na krk. Ak chce Violet prežiť, musí sa spoľahnúť na svoj dôvtip. S každým dňom je však vojna za hranicami akadémie čoraz krvavejšia, obrana kráľovstva zlyháva a počet mŕtvych narastá.



Emilia Hartová je autorkou románu pre ženy Nezlomné. Rok 2019, pod pláštikom noci ujde Kate pred násilníckym partnerom do spustnutého domčeka Weyward Cottage, ktorý zdedila po pratete. Na tú sa takmer vôbec nepamätá. V Kate postupne rastie podozrenie, že jej prateta čosi tajila. To tajomstvo striehne v dome už od čias, keď prebiehali honby na čarodejnice. Román je príbehom troch výnimočných žien naprieč piatimi storočiami, príbehom o odolnosti žien a schopnosti prírodného sveta meniť život ľudí.



Deťom je určený príbeh Jahniatko štvorlístok od Helen Petersovej. Jazmínka zbožňuje zvieratá, jej otec je farmár a mama zverolekárka, preto Jazmínka trávi veľa času starostlivosťou o zvieratá, ktoré sa zároveň usiluje aj chrániť. V piatej časti série sa Jazmínka stará o dve osirelé vtáčatká aj o jahniatko bez mamy, ktoré potrebuje jej pozornosť.