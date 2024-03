Literatúra: Prehľad noviniek na slovenskom knižnom trhu

Bratislava 11. marca (TASR) - Diela z oblasti severského krimi, románového príbehu, fantasy či terapie z pera domácich aj zahraničných autorov sú novými knihami na pultoch slovenských knižných obchodov.



Samuel Bjork je autorom severského krimi Ostrov Hitra. Na ostrove Hitra pri pobreží Nórska zmizne osemročný chlapec. O tri roky neskôr sa sem vracia aj vyšetrovateľka vrážd Mia Krügerová, ktorá si tu chcela siahnuť na život. Miestne dievča ju úpenlivo prosí o pomoc pri hľadaní nezvestného chlapca, a hoci Mia už viac nie je policajtkou, nedokáže dievča odmietnuť vzhľadom na dávne udalosti a pustí sa do pátrania.



Anna a Petra v románe Dany Bischof Závadovej Šťastie iných sú každá z iného cesta a onedlho by sa z nich mali stať švagriné. Jedna vedie priamočiary život na lazoch, druhej cesta je komplikovanejšia a mestská. Každá má však niečo, čo tej druhej chýba. Vnímajú to, vnútorne aj navonok komentujú. Vidia sa málo, no v hlavách si vytvárajú predstavy jedna o druhej. A hoci sú na prvý pohľad mimoriadne odlišné, v skutočnosti toho majú veľa spoločného. Možno nakoniec pochopia, že závisť nie je kľúčom ku šťastiu.



Americká autorka Victoria Schwabová prichádza s druhou časťou fantasy série Stretnutie tieňov. Je magickým príbehom odohrávajúcim sa vo svete štyroch paralelných Londýnov. Len pár vyvolených má moc cestovať medzi Sivým Londýnom, svetom bez mágie, Červeným Londýnom - svetom, ktorý je ňou presýtený, a Bielym Londýnom - svetom, kde je mágia vzácna a vyhľadávaná. Cestu do Čierneho Londýna nechce nikto riskovať. Zlodejka Lila skrížila cestu Kellovi, mágovi so vzácnou a vyhľadávanou schopnosťou cestovať medzi paralelnými Londýnmi. Obaja sa vrátia do Červeného Londýna, v ktorom vrcholia prípravy na medzinárodnú súťaž pre mágov z celého sveta.



Zuna Vesan Kozánková prichádza s novinkou Múdrosť stromu. Autorka v nej prostredníctvom dialógov so stromami a osobných príbehov prináša taoistický pohľad na život. Kniha však nie je iba filozofickým rozjímaním, prináša aj konkrétne skúsenosti a rady autorky vychádzajúce z čínskej a japonskej tradície.