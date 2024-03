OPLATÍ SA PREČÍTAŤ: Prehľad noviniek na slovenskom knižnom trhu

Bratislava 18. marca (TASR) - Novinky z oblasti klasickej detektívky, historickej romance, tajomna či detskej literatúry sú novými knihami na pultoch slovenských knižných obchodov.



Hniezdo vreteníc je klasická detektívka z pera slávnej Agathy Christie. V rozľahlom rodinnom sídle na londýnskom predmestí Swinley Dean sa nájde mŕtve telo Aristida Leonidesa. Podozrenie padne na vdovu po Leonidesovi, mladšiu od manžela o päťdesiat rokov, ktorá má zdediť značný majetok a povráva sa, že sa zaplietla s mladým učiteľom. Charles Hayward, syn známeho kriminalistu zo Scotland Yardu, ktorý sa zhodou okolností uchádza o ruku Aristidovej vnučky Sophie, má však vážne pochybnosti nielen o nevine mladej vdovy, ale aj všetkých členov rozvetvenej rodiny Leonidesovcov.



Ako spôsobiť škandál je názov historickej romance Sophie Irwin. Keď sa nesmelá slečna Eliza Balfourová vydala za grófa zo Somersetu, nepochybne išlo o svadbu sezóny. Strohý a o vyše dvadsať rokov starší muž však Elize okrem majetku nemal čo ponúknuť. Až ako vdova preto prvýkrát spoznáva, aké to je mať život vo vlastných rukách. S titulom a so zdedeným bohatstvom by bola škoda premrhať čo i len deň falošným smútením. Slobody sa tentoraz nevzdá tak ľahko.



J. W. Ocker je autorom knihy Prekliate artefakty. Na svete existujú stovky predmetov, na ktoré by sme mohli nalepiť upozornenie Pozor, prekliate. Pár z nich spočíva v múzeách, pod tenučkými sklenenými vitrínami, iné sú len výmyslom filmových štábov. Táto kniha predstaví desivé prekliate predmety, ktoré trýznili svet, priniesli ľuďom smolu, boli zdrojom nešťastia alebo zapríčinili smrť. Čitateľ sa dozvie o nádherných diamantoch, ktoré sa kúpali v krvi, či o prekliatej hrobke kráľa Túta.



Do zábavnej detskej série Megadom na strome od Andyho Griffithsa pribudlo už šieste dobrodružstvo Megadom na strome. 78 poschodí. Andymu a Terrymu nestačilo ani 65 poschodí domu na strome, a tak pristavali ďalších 13. Pribudla autoumyváreň, kombinovací stroj, súdna sieň s robotickým sudcom, čmáratórium a ešte množstvo nových výmyslov. Tentoraz však bude priateľstvo hlavných hrdinov čeliť skúške.