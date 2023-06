Svetoznáma americká spisovateľka Joyce Carol Oatesová má 85 rokov

Lockport/Bratislava 16. júna (TASR) - Je typickým príkladom amerického sna. Zo zložitých sociálnych pomerov v detstve sa prepracovala medzi autorky, ktoré napriek komerčnému úspechu uznáva aj literárna kritika. Vo svojich románoch či poviedkach sa venuje problémom americkej spoločnosti ako rasizmus, mizogýnia, chudoba alebo politická korupcia, pričom dokázala efektívne skĺbiť fikciu s realitou.



Za román Them (1969, po slovensky Oni) získala v roku 1970 National Book Award, na ktorú bola ešte osemkrát nominovaná. Trikrát ju nominovali aj na Pulitzerovu cenu. Mnohokrát patrila tiež ku favoritom na zisk Nobelovej ceny za literatúru.



V piatok 16. júna bude mať svetoznáma americká spisovateľka Joyce Carol Oatesová 85 rokov.



Narodila sa 16. júna 1938 v americkom meste Lockport ako najstaršia z troch detí. Vyrastala na rodičovskej farme. K literatúre sa dostala hlavne vďaka svojej starej mame Blanche Woodsideovej. Tá jej okrem prvých kníh darovala na štrnáste narodeniny aj písací stroj. Príbeh starej mamy o mnoho rokov neskôr opísala aj v románe The Gravedigger's Daughter (Hrobárova dcéra), ktorý jej vyšiel v roku 2007.



Budúca spisovateľka študovala angličtinu na Syracuse University a na University of Wisconsin. Po absolvovaní vysokoškolských štúdií sa okrem písania venovala aj pedagogickej činnosti. V rokoch 1961 - 1967 prednášala na univerzite v Detroite a v rokoch 1967 - 1978 v kanadskom Windsore. Ako hosťujúca prednášajúca na prestížnej Princetonskej univerzite pôsobila v rokoch 1978 - 1981. V roku 1987 na univerzite obhájila profesúru.



Jedna z najplodnejších svetových autoriek Joyce Carol Oatesová debutovala v roku 1963 zbierkou poviedok. O rok neskôr jej ako 26 ročnej vyšiel prvý román With Shuddering Fall (Otriasajúci pád).



V roku 1970 už dostala prestížnu literárnu cenu National Book Award (Národná knižná cena) za román Them, ktorý v slovenčine vyšiel v roku 1974 pod názvom Oni. Román bol tretím dielom trilógie začínajúcej sa prózou Garden of Earthly Delights (Záhrada svetských rozkoší, 1967), pokračoval druhou časťou Expensive People (Drahí ľudia, 1968).



Medzi jej ďalšie diela, v ktorých sa prejavuje realistický štýl s prvkami grotesky a s feministickým nádychom, patria romány Wonderland (1971, po slovensky Krajina zázrakov), American Appetites (1989, Americké chute), Because It Is Bitter, And Because It Is My Heart (1990, Horké ako moje srdce), Black Water (1992, Čierna voda), Foxfire Confessions of a Girl Gang (1993, Foxfire: Doznania dievčenského gangu), ten v roku 2012 sfilmoval francúzsky režisér Laurent Cantet.



Román Blonde (2000), ktorý vyšiel v slovenčine o rok neskôr pod názvom Blondínka je beletrizovaným životopisom slávnej americkej herečky Marilyn Monroe. Knihu do podoby televízneho seriálu previedol režisér Joyce Chopra. Okrem toho sa román dostal aj medzi finalistov dvoch najprestížnejších literárnych cien v Spojených štátoch amerických (USA) Národnej knižnej ceny a Pulitzerovej ceny.



Podľa románu Blondínka nakrútil v roku 2022 režisér Andrew Dominik rovnomennú filmovú drámu, v ktorej Marilyn Monroe stvárnila herečka Ana de Armasová.