< sekcia Magazín
Lívia vzbudzuje sympatie
Hoci ich totemovým zvieraťom je kapor, Lívie nemé rozhodne nie sú. Tieto ženy všetko dotiahnu do konca. Majú pritom úroveň a vzbudzujú sympatie. Vedia byť objektívne a veľmi oduševnené.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 20. februára (TASR) - Ženské meno Lívia má latinský pôvod a v preklade znamená "modrastá", "olovovej farby". S nositeľkami tohto mena sa na Slovensku stretávame zriedkavo a oslovujeme ich Livi, Livika, Livinka. Meniny oslavujú 20. februára.
Hoci ich totemovým zvieraťom je kapor, Lívie nemé rozhodne nie sú. Tieto ženy všetko dotiahnu do konca. Majú pritom úroveň a vzbudzujú sympatie. Vedia byť objektívne a veľmi oduševnené.
Dôležitejšie ako štúdium je pre ne povolanie. Priťahujú ich tie, v ktorých sa skrýva isté riziko. Lívie sú dokonalé hostiteľky a svoje kontakty dokážu dobre využiť. Ich mínusmi sú netaktnosť a márnotratnosť.
Lívie by si mali dopĺňať stravou najmä jód.
Ich šťastné farby sú biela, ružová a fialová. Ochranné rastliny skorocel, bazalka, šafran, ochranné kamene ametyst, smaragd a rubín.
Hoci ich totemovým zvieraťom je kapor, Lívie nemé rozhodne nie sú. Tieto ženy všetko dotiahnu do konca. Majú pritom úroveň a vzbudzujú sympatie. Vedia byť objektívne a veľmi oduševnené.
Dôležitejšie ako štúdium je pre ne povolanie. Priťahujú ich tie, v ktorých sa skrýva isté riziko. Lívie sú dokonalé hostiteľky a svoje kontakty dokážu dobre využiť. Ich mínusmi sú netaktnosť a márnotratnosť.
Lívie by si mali dopĺňať stravou najmä jód.
Ich šťastné farby sú biela, ružová a fialová. Ochranné rastliny skorocel, bazalka, šafran, ochranné kamene ametyst, smaragd a rubín.