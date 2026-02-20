Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Lívia vzbudzuje sympatie

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk

Hoci ich totemovým zvieraťom je kapor, Lívie nemé rozhodne nie sú. Tieto ženy všetko dotiahnu do konca. Majú pritom úroveň a vzbudzujú sympatie. Vedia byť objektívne a veľmi oduševnené.

Bratislava 20. februára (TASR) - Ženské meno Lívia má latinský pôvod a v preklade znamená "modrastá", "olovovej farby". S nositeľkami tohto mena sa na Slovensku stretávame zriedkavo a oslovujeme ich Livi, Livika, Livinka. Meniny oslavujú 20. februára.

Dôležitejšie ako štúdium je pre ne povolanie. Priťahujú ich tie, v ktorých sa skrýva isté riziko. Lívie sú dokonalé hostiteľky a svoje kontakty dokážu dobre využiť. Ich mínusmi sú netaktnosť a márnotratnosť.

Lívie by si mali dopĺňať stravou najmä jód.

Ich šťastné farby sú biela, ružová a fialová. Ochranné rastliny skorocel, bazalka, šafran, ochranné kamene ametyst, smaragd a rubín.
