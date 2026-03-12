< sekcia Magazín
Liza Minnelli, symbol americkej popkultúry, má 80 rokov
Jej život prezentuje dokumentárny film s názvom Liza: A Truly Terrific Absolutely True Story (2024).
Autor TASR
New York/Bratislava 12. marca (TASR) - Zlaté dieťa Hollywoodu a dcéra známych rodičov, ktorú preslávil oscarový triumf v muzikáli Kabaret (1972). Hrala tiež vo filme New York, New York (1977) a nomináciu na Oscara si vyslúžila aj za výkon v snímke The Sterile Cuckoo (1969). Vo štvrtok 12. marca bude mať Liza Minnelli, americká herečka, speváčka, tanečníčka a všestranná umelkyňa, 80 rokov.
Patrí k osobnostiam, ktorým sa podarilo získať EGOT, čiže všetky prestížne ceny - od Emmy cez Grammy, Oscara až po cenu Tony. Spievala so svojou mamou Judy, ale charizmatickú dvojicu vytvorila najmä s francúzskym šansoniérom Charlesom Aznavourom. Podnikla turné s Frankom Sinatrom a spolupracovala aj s britskou formáciou Pet Shop Boys.
Liza May Minnelli sa narodila 12. marca 1946 v Los Angeles. Jej matka bola slávna herečka a speváčka Judy Garlandová, otec bol významný režisér Vincent Minnelli. „Matka mi dala motiváciu, ale otec mi dal sny,“ vyhlásila Minnelli. Vyrastala v hollywoodskej továrni na sny, obklopená okázalým svetom amerického šoubiznisu.
Krstné meno Liza jej rodičia vybrali podľa piesne „Liza (All the Clouds'll Roll Away)“ z muzikálu „Show Girl“, pod ktorou sú podpísaní George Gershwin a jeho brat Ira.
Jej skutočnou prvotinou bol muzikál In the Good Old Summertime (1949), kde hrala aj jej slávna matka. Ako mladé dievča túžila sa stať profesionálnou krasokorčuliarkou. Z tohto sna upustila a v roku 1961 odišla do New Yorku, kde si začala ako tínedžerka budovať hereckú kariéru.
Mladé dievča s veľkými zasnenými očami zaujalo v divadelnom muzikáli Best Foot Forward (1963), za ktorý získala cenu Theatre World Award za pozoruhodný debut na newyorskej divadelnej scéne.
V roku 1964 vydala svoj prvý sólový album Liza! Liza!, o rok neskôr získala po prvý raz cenu Tony za najlepšiu herečku v muzikáli (Flora, the Red Menace). Ide o prvý muzikál autorského tandemu Johna Kandera a Freda Ebba, s ktorými Minnelli spolupracovala nasledujúcich 40 rokov.
Vo filme Charlie Bubbles (1968) režiséra Alberta Finneyho prijala malú úlohu sekretárky. Nasledujúci rok získala za rolu excentrickej študentky Pookie Adamsovej v snímke The Sterile Cuckoo (1969) amerického režiséra Alana Pakulu svoju prvú nomináciu na Oscara.
Potom prišla jej životná rola v muzikáli Kabaret (1972) amerického režiséra Boba Fosseho. Za stvárnenie „božsky dekadentnej“ speváčky Sally Bowlesovej s krátkymi čiernymi vlasmi, klobúkom a tmavým líčením očí, ktorá sníva o kariére herečky, získala Oscara za najlepší ženský herecký výkon. Táto rola jej zabezpečila medzinárodný úspech. Stala sa prvou umelkyňou, ktorá sa v tom istom týždni objavila na obálkach časopisov Time a Newsweek.
Milovala javisko, tešil ju kontakt s publikom a atmosféra živého vystupovania. Svoj herecký talent využívala aj ako speváčka, doslova „predvádzala“ texty piesní, ako napríklad v šou Liza with a Z (1972), za ktorú získala cenu Emmy.
Pieseň Theme from New York z filmu New York, New York (1977), v ktorom účinkovala, sa stala medzinárodným hitom v podaní Franka Sinatru (1979) a tiež neoficiálnou hymnou mesta New York. So Sinatrom a Sammym Davisom Jr. absolvovala turné v rokoch 1988 až 1990 v rámci projektu Frank, Liza & Sammy: The Ultimate Event.
Minnelli sa vrátila na Broadway v sezóne 1977-1978 v muzikáli Kander-Ebb: The Act, ktorý jej priniesol tretie ocenenie Tony. Po účinkovaní v muzikáli Victor/Victoria (1995-1997) sa opäť spojila s Ebbom v muzikáli Minnelli on Minnelli (1999-2000). Jej broadwayská šou Liza's at The Palace.... (2008-2009) získala cenu Tony za najlepší špeciálny divadelný projekt.
Spolupracovala aj s mnohými známymi hudobnými umelcami. Album Results (1989) nahrala s Pet Shop Boys. Pieseň Loosing My Mind z tohto albumu zaspievala na slávnostnom odovzdávaní Grammy, kde získala cenu Grammy Legend Award (1990).
O dva roky neskôr sa zúčastnila na koncerte na počesť svojho zosnulého priateľa Freddieho Mercuryho, kde spolu s členmi skupiny Queen zaspievala pieseň We Are the Champions na londýnskom štadióne Wembley. Išlo o finále podujatia.
Medzi jej ďalší významný album patrí Gently (1996), ktorý obsahuje aj cover verziu piesne Does He Love You, ktorú naspievala s Donnou Summer. Tento album jej vyniesol nomináciu na Grammy. V roku 2002 vydala koncertný album Liza's Back a o osem rokov neskôr vyšiel jazzový album Confessions. Minnelli sa v tomto období občas objavovala vo filmoch a televízii. Zaujímavá je jej opakujúca sa úloha v televíznom seriáli Arrested Development.
Jej život prezentuje dokumentárny film s názvom Liza: A Truly Terrific Absolutely True Story (2024). Začiatkom marca 2026 vydala autobiografickú knihu Kids, Wait Till You Hear This! Pred pár dňami sa po dlhšej dobe objavila na verejnosti počas odovzdávania ocenení GLAAD Media Awards, ktoré každoročne udeľuje americké združenie Gay and Lesbian Alliance Against Defamation.
Liza Minnelli bola štyrikrát vydatá a štyrikrát sa aj rozviedla. Bojovala s drogami, alkohoom i nadváhou. V súčasnosti je stiahnutá z verejného života. Tvrdí, že nič neľutuje: „Život je kabaret. Nikdy neviete, čo príde a či to bude dobré. Myslím si, že by som urobila všetky svoje chyby znova.“
Patrí k osobnostiam, ktorým sa podarilo získať EGOT, čiže všetky prestížne ceny - od Emmy cez Grammy, Oscara až po cenu Tony. Spievala so svojou mamou Judy, ale charizmatickú dvojicu vytvorila najmä s francúzskym šansoniérom Charlesom Aznavourom. Podnikla turné s Frankom Sinatrom a spolupracovala aj s britskou formáciou Pet Shop Boys.
Liza May Minnelli sa narodila 12. marca 1946 v Los Angeles. Jej matka bola slávna herečka a speváčka Judy Garlandová, otec bol významný režisér Vincent Minnelli. „Matka mi dala motiváciu, ale otec mi dal sny,“ vyhlásila Minnelli. Vyrastala v hollywoodskej továrni na sny, obklopená okázalým svetom amerického šoubiznisu.
Krstné meno Liza jej rodičia vybrali podľa piesne „Liza (All the Clouds'll Roll Away)“ z muzikálu „Show Girl“, pod ktorou sú podpísaní George Gershwin a jeho brat Ira.
Jej skutočnou prvotinou bol muzikál In the Good Old Summertime (1949), kde hrala aj jej slávna matka. Ako mladé dievča túžila sa stať profesionálnou krasokorčuliarkou. Z tohto sna upustila a v roku 1961 odišla do New Yorku, kde si začala ako tínedžerka budovať hereckú kariéru.
Mladé dievča s veľkými zasnenými očami zaujalo v divadelnom muzikáli Best Foot Forward (1963), za ktorý získala cenu Theatre World Award za pozoruhodný debut na newyorskej divadelnej scéne.
V roku 1964 vydala svoj prvý sólový album Liza! Liza!, o rok neskôr získala po prvý raz cenu Tony za najlepšiu herečku v muzikáli (Flora, the Red Menace). Ide o prvý muzikál autorského tandemu Johna Kandera a Freda Ebba, s ktorými Minnelli spolupracovala nasledujúcich 40 rokov.
Vo filme Charlie Bubbles (1968) režiséra Alberta Finneyho prijala malú úlohu sekretárky. Nasledujúci rok získala za rolu excentrickej študentky Pookie Adamsovej v snímke The Sterile Cuckoo (1969) amerického režiséra Alana Pakulu svoju prvú nomináciu na Oscara.
Potom prišla jej životná rola v muzikáli Kabaret (1972) amerického režiséra Boba Fosseho. Za stvárnenie „božsky dekadentnej“ speváčky Sally Bowlesovej s krátkymi čiernymi vlasmi, klobúkom a tmavým líčením očí, ktorá sníva o kariére herečky, získala Oscara za najlepší ženský herecký výkon. Táto rola jej zabezpečila medzinárodný úspech. Stala sa prvou umelkyňou, ktorá sa v tom istom týždni objavila na obálkach časopisov Time a Newsweek.
Milovala javisko, tešil ju kontakt s publikom a atmosféra živého vystupovania. Svoj herecký talent využívala aj ako speváčka, doslova „predvádzala“ texty piesní, ako napríklad v šou Liza with a Z (1972), za ktorú získala cenu Emmy.
Pieseň Theme from New York z filmu New York, New York (1977), v ktorom účinkovala, sa stala medzinárodným hitom v podaní Franka Sinatru (1979) a tiež neoficiálnou hymnou mesta New York. So Sinatrom a Sammym Davisom Jr. absolvovala turné v rokoch 1988 až 1990 v rámci projektu Frank, Liza & Sammy: The Ultimate Event.
Minnelli sa vrátila na Broadway v sezóne 1977-1978 v muzikáli Kander-Ebb: The Act, ktorý jej priniesol tretie ocenenie Tony. Po účinkovaní v muzikáli Victor/Victoria (1995-1997) sa opäť spojila s Ebbom v muzikáli Minnelli on Minnelli (1999-2000). Jej broadwayská šou Liza's at The Palace.... (2008-2009) získala cenu Tony za najlepší špeciálny divadelný projekt.
Spolupracovala aj s mnohými známymi hudobnými umelcami. Album Results (1989) nahrala s Pet Shop Boys. Pieseň Loosing My Mind z tohto albumu zaspievala na slávnostnom odovzdávaní Grammy, kde získala cenu Grammy Legend Award (1990).
O dva roky neskôr sa zúčastnila na koncerte na počesť svojho zosnulého priateľa Freddieho Mercuryho, kde spolu s členmi skupiny Queen zaspievala pieseň We Are the Champions na londýnskom štadióne Wembley. Išlo o finále podujatia.
Medzi jej ďalší významný album patrí Gently (1996), ktorý obsahuje aj cover verziu piesne Does He Love You, ktorú naspievala s Donnou Summer. Tento album jej vyniesol nomináciu na Grammy. V roku 2002 vydala koncertný album Liza's Back a o osem rokov neskôr vyšiel jazzový album Confessions. Minnelli sa v tomto období občas objavovala vo filmoch a televízii. Zaujímavá je jej opakujúca sa úloha v televíznom seriáli Arrested Development.
Jej život prezentuje dokumentárny film s názvom Liza: A Truly Terrific Absolutely True Story (2024). Začiatkom marca 2026 vydala autobiografickú knihu Kids, Wait Till You Hear This! Pred pár dňami sa po dlhšej dobe objavila na verejnosti počas odovzdávania ocenení GLAAD Media Awards, ktoré každoročne udeľuje americké združenie Gay and Lesbian Alliance Against Defamation.
Liza Minnelli bola štyrikrát vydatá a štyrikrát sa aj rozviedla. Bojovala s drogami, alkohoom i nadváhou. V súčasnosti je stiahnutá z verejného života. Tvrdí, že nič neľutuje: „Život je kabaret. Nikdy neviete, čo príde a či to bude dobré. Myslím si, že by som urobila všetky svoje chyby znova.“