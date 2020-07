Loretánske litánie sa rozširujú o tri nové oslovenia

Bratislava 23. júla (TASR) – Loretánske litánie, ktoré sa modlia v kostoloch veriaci, prejdú úpravou textu. Konferencia biskupov Slovenska (KBS) priniesla na svojom webe dekrét o ich úprave v slovenskom jazyku.



Pápež František rozhodol o tom, že do litánií budú pridané tri nové invokácie k Panne Márii. Oslovovaná bude ako "Matka milosrdenstva", "Matka nádeje" a "Útecha migrantov".



Na základe tohto rozhodnutia sa do slovenského znenia Loretánskych litánií po oslovení "Matka Cirkvi" vkladá "Matka milosrdenstva", po "Matka Božej milosti" bude nasledovať "Matka nádeje". Následne po "Útočisko hriešnikov" pribudne "Útecha migrantov".



Slovenský dekrét podpísal bratislavský arcibiskup metropolita a predseda KBS Stanislav Zvolenský a banskobystrický biskup a generálny sekretár KBS Marián Chovanec.



Loretánske litánie sú prosebnou a zároveň meditatívnou modlitbou. Invokácie, ktoré litánie obsahujú, poukazujú na tajomstvá spásy spojené so životom Panny Márie. Vznikli koncom 15. storočia.