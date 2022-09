Louise Fletcherová, známa z filmu Prelet nad kukučím hniezdom, zomrela

Los Angeles/Paríž 24. septembra (TASR) - Vo veku 88 rokov zomrela vo Francúzsku americká herečka Louise Fletcherová, ktorá podala strhujúci výkon v úlohe krutej, mrazivo chladnej a vypočítavej hlavnej sestry Mildred Ratchedovej vo filme Prelet nad kukučím hniezdom pôvodne českého režiséra Miloša Formana. Za stvárnenie tejto roly získala Oscara. Informácie priniesla v sobotu tlačová agentúra Associated Press (AP).



Fletcherová zomrela v spánku obklopená rodinou vo svojom dome vo francúzskej obci Montdurausse, povedal v piatok pre AP jej agent David Shaul. Príčinu smrti neuviedol.



Herečka odsunula kariéru na dlhých 11 rokov bokom, aby mohla vychovávať svoje deti. Mala už po štyridsiatke a bola málo známa, keď si ju do spomínaného filmu v roku 1975 vybral režisér Forman a dal jej úlohu oproti Jackovi Nicholsonovi. Forman obdivoval jej prácu vo filme z predchádzajúceho roka Zlodeji ako my (Thieves Like Us) amerického režiséra Roberta Altmana. V tom čase Fletcherová nevedela, že rolu v snímke Prelet nad kukučím hniezdom pred ňou odmietlo veľa popredných hviezd ako Anne Bancroftová, Ellen Burstynová či Angela Lansburyová.



"Bola som poslednou herečkou, ktorú režisér obsadil," spomínala Fletcherová v interview v roku 2004. "Boli sme už v polovici nakrúcania, keď som sa dozvedela, že úlohu ponúkal ďalším herečkám, ktoré však nechceli na plátne pôsobiť tak strašne," dodala.



Film z prostredia štátnej psychiatrickej nemocnice bol nakrútený podľa románovej predlohy spisovateľa Kena Keseyho "Bol som dlho preč".



Prelet nad kukučím hniezdom sa stal prvým filmom od roku 1934, ktorý získal od americkej Akadémie filmových umení a vied cenu v kategóriách najlepší film, najlepšia réžia, najlepší herec, najlepšia herečka a najlepší scenár - predtým sa týchto Oscarov podarilo získať snímke Stalo sa jednej noci.



Keď Fletcherová na oscarovej slávnosti v roku 1976 zvierala v rukách pozlátenú sošku, publiku povedala: "Aj tak ste ma asi všetci nenávideli."



Potom sa prihovorila svojim nepočujúcim rodičom v meste Birmingham v štáte Alabama a znakovou rečou im odkázala: "Chcem sa vám poďakovať za to, že ste ma naučili mať sen. Teraz vidíte, že sen sa mi splnil."



Po chvíli ticha nasledoval ohlušujúci potlesk, píše AP.



Po herečke zostali dvaja synovia John a Andrew Bickovci, ktorých mala s niekdajším manželom Jerrym Bickom.