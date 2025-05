Lovestream festival 2025 ohlasuje ďalšie mená interpretov

Bratislava 6. mája (TASR) - Trojdňový open-air Lovestream festival sa opäť uskutoční na starom letisku v bratislavských Vajnoroch od 15. do 17. augusta. V piatok 15. augusta vystúpia na pódiu svetoví hitmakeri OneRepublic ako prvý headliner víkendu. Sobotný večer 16. augusta ovládne aktuálne najväčšia svetová hudobná hviezda - fenomenálny a divoký Post Malone. TASR informovala PR manažérka Erika Barkolová.



Hviezdnym OneRepublic bude prvý večer festivalu sekundovať slovenský DJ a producent Luisdemark, známy energickým EDM štýlom. Pravidelne hráva na festivaloch a v kluboch po celej Európe. Fast Car je najznámejším hitom britského producenta menom Jonas Blue a určite tento známy hit nebude chýbať v jeho playliste na Lovestream festivale v sobotu večer. Táto skladba zaznamenala obrovský úspech v mnohých krajinách, dostala sa do TOP 10 hitparád a vďaka nej Jonas Blue aj odštartoval svoju svetovú kariéru. Britský spevák, skladateľ a producent Taio Cruz uvedie v druhý večer aj hity Dynamite či Hangover. Sobota bude patriť aj spevákovi a skladateľovi Tomovi Gregorymu a jeho najznámejšej skladbe Never Let Me Down. Predstaví sa aj britský spevák Chris de Sarandy, britský DJ a producent Andy C, taiwanský DJ Narcyz či tanečníci, ktorí si hovoria RDS ART Group.



Britský DJ a producent James Hype, známy vďaka hitu Ferrari, je momentálne jedným z najžiadanejších dídžejov na svete. Je známy svojím energickým štýlom hrania a technickou zručnosťou. Jeho hudba často kombinuje house a dance prvky, čím si získal popularitu na sociálnych sieťach aj klubovej scéne. Na hlavnom pódiu sa predstaví v záverečný, tretí deň festivalu. V nedeľu uvedie svoju šou aj švédsky techno DJ a producent Adam Beyer. Známy je jeho hit Party All The Time. Z Rakúska príde do Vajnor DJ a producent Toby Romeo, ktorý sa preslávil hitom Where the Lights Are Low. Nedeľnú zostavu doplní aj The Deep DJS, slovenské hudobné duo, ktoré tvorí bývalý DJ Juraj a basgitarista Matej. Spojili sa v roku 2020 ako nadšenci elektronickej hudby a syntetizátorov, aby vytvorili originálny zvuk v žánroch melodic techno a progressive house.



Ozdobou festivalu bude v záverečný deň aj domáca speváčka Tina, výrazná osobnosť slovenskej hudobnej scény. Je držiteľkou ocenenia Slávik v kategórii Najlepšia speváčka. Jej najväčším hitom je pieseň Príbeh, na ktorom spolupracovala s Rytmusom. Medzi jej ďalšie hity patria Si Sám, Viem, že povieš áno, Mám ťa v hlave či Kým ty spíš.