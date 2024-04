LP Piesne na dobrú noc môžu podporiť aj fanúšikovia

Bratislava 29. apríla (TASR) - Súčasťou vydania LP platne Piesne na dobrú noc hudobnej a producentskej dvojice Robert Pospiš & Martin Sillay môžu byť aj fanúšikovia. Na albume pracovali autori a producenti niekoľko rokov. Teraz vyjde nový materiál aj ako LP a CD. Vznik fyzickej podoby albumu môžu fanúšikovia podporiť prostredníctvom crowdfundingu.



"Žijeme v digitálnej ére. Všetko sa púšťa, zdieľa, odklikáva. Hudobný album je však výsledkom sústredenej práce. Práve preto patríme k poslucháčom, ktorí si albumy stále kupujú. Veríme, že ide o symbolickú podporu interpretov, ktorí pre streaming stratili príjmy z predaja nosičov," hovorí Pospiš. K Piesňam na dobrú noc, ktoré "sa rodili roky", dodáva, že sú v nich ukryté osobné príbehy autorov a hudobníkov, láskavé, ale aj tie temné.



"Mali sme v hlavách nahrávku, ktorá by bola plná akustických nástrojov a pulzujúcich zvukov. Počet hostí sa vyvíjal postupne, až sme skončili pri najväčšom počte mien v našej diskografii," poznamenáva Sillay k novinke, na ktorej z veľkej väčšiny spolupracovali blízki priatelia autorov, zvyšok tvoria osobnosti, s ktorými chceli spolupracovať dlhšie. Na najnovšom štúdiovom albume producentskej dvojice účinkujú sopranistka Eva Šušková, flautistka Sisa Michalidesová, harfistka Mária Kmeťková, huslista a violista Miloš Valent, violončelista Roman Harvan aj akordeonista Boris Lenko.



"Ďakujeme každému fanúšikovi, ktorý podporí vznik LP. Nie je to iba o kupovaní, zbieraní peňazí. Je to gesto. A tie sú v dnešnej dobe mimoriadne dôležité," uzatvára Pospiš.