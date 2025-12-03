< sekcia Magazín
LP platňa skupiny Beatles s názvom Rubber Soul vyšla pred 60 rokmi
Oficiálna diskografia najslávnejšej štvorice 20. storočia v Spojenom kráľovstve počas aktívnej existencie od roku 1962 do ich rozchodu v roku 1970 obsahuje 22 singlov, 13 EP platní a 12 albumov.
Bratislava 3. decembra (TASR) - Šiesta LP platňa skupiny Beatles s názvom Rubber Soul vyšla na etikete spoločnosti EMI Parlophone 3. decembra 1965. Beatles ho nahrávali v štúdiu na Abbey Road od polovice októbra a bolo to po prvýkrát, keď pri nahrávaní albumu mali dlhší čas bez iných väčších záväzkov. Beatles ju nahrali za štyri týždne.
Bolo na ňom štrnásť piesní, po sedem na oboch stranách platne, sú nimi Drive My Car, Norwegian Wood (This Bird Has Flown), You Won't See Me, Nowhere Man, Think for Yourself, The Word, Michelle, What Goes On, Girl, I'm Lookung Through You, In My Lefe, Wait, If I Needed Someone a Run For Your Life. Dvanásť z nich zložila dvojica John Lennon - Paul McCartney, dve napísal George Harrison (Think for Youfself a If I Needed Someone).
V rebríčku albumov sa platňa už 11. decembra 1965, teda osem dní po vydaní, dostala na prvé miesto a v hitparáde sa udržala celkom 42 týždňov. V Spojených štátoch vyšla o tri dni neskôr a rovnako sa dostala na prvé miesto. Album mal úspech a v reedícii bol vydaný 9. mája 1987 a v septembri 2009.
Oficiálna diskografia najslávnejšej štvorice 20. storočia v Spojenom kráľovstve počas aktívnej existencie od roku 1962 do ich rozchodu v roku 1970 obsahuje 22 singlov, 13 EP platní a 12 albumov. Podľa katalógu vydavateľstva EMI obsahujú tieto nosiče 211 skladieb, z nich je 187 vlastných a 24 prevzatých, tie prevzaté sú všetky od amerických interpretov. Prvým bol singel Love Me Do, vydaný 5. októbra 1962, poslednou LP platňa Let It Be, vydaná 8. mája 1970. Prvé albumy a single vydané do marca 1968 vyšli na etikete Parlophone, od augusta 1968 do mája 1970 vychádzali na dcérskej značke Apple.
Na etikete nahrávacej a vydavateľskej spoločnosti EMI Parlophone vyšiel 3. decembra 1965 jedenásty singel Beatles so skladbami Day Tripper a We Can Work It Out. Jeho zaujímavosťou bolo, že nemal klasické označenie A a B strana, obe piesne boli označené ako Áčko. Singel vychádza v rovnaký deň ako šiesty album Rubber Soul.
V dobe beatlesmánie bolo jasné, že hneď po vydaní sa singel dostane na prvé miesto a 15. decembra 1965 boli na čele anglického rebríčka obe piesne liverpoolskej štvorice.
Skladba Day Tripper vznikala čiastočne pod tlakom, Beatles potrebovali nový singel na vianočný trh, John Lennon napísal väčšinu textu aj hudby, Paul McCartney pomáhal s textom. Day Tripper bola typická Johnova hra so slovami, v ktorej chcel odraziť vplyv rastúcej drogovej kultúry. V piesni We Can Work It Out Paul presviedča svoje dievča, že rola rockovej hviezdy nemá vplyv na ich vzťah.
Debutový singel Beatles s piesňou Love Me Do, vydaný 5. októbra 1962, sa v anglickej hitparáde dostal na 17. miesto. Druhý s piesňou Please Please Me, vydaný 12. januára 1963, už obsadil druhé miesto. Tretí so skladbou From Me To You, vydaný 12. apríla 1963, od 2. mája 1963 kraľoval sedem týždňov na čele hitparády Albiónu. Štvrtý singel She Loves You od 12. septembra viedol štyri týždne anglický rebríček, na čelo sa potom vrátil ešte raz na dva týždne od 28. novembra 1963.
Piaty singel I Want To Hold Your Hand vyšiel 29. novembra 1963, na čele pobudol päť týždňov. Pieseň Can't Buy Me Love vyšla na šiestom singli 20. marca 1964, tri týždne sa udržala na špici hitparády, bola prvým avízom na debutový film A Hard Day's Night, ktorý mal premiéru 6. júla 1964. Titulná skladba vyšla na siedmom singli 10. júla 1964, na prvej pozícii pobudla tri týždne. Pesničku I Feel Fine vydali na ôsmom singli 27. novembra 1964. Prvé miesto jej patrilo celých päť týždňov. Deviaty singel Ticket To Ride vychádza 9. apríla 1965 a desiaty Help 23. júla 1965.
Day Tripper, jedenásty singel Beatles, má 60 rokov
