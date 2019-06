LP: Za LOST ON YOU ma najskôr vypískali, teraz pískajú so mnou

Hosťom Radoslava Šeba v relácii Exkluzívne pre TABLET.TV bola americká speváčka LP.

Bratislava 28. júna – Potrebujem sa vrátiť do stavu, keď mám pocit, že niekde žijem, že tu je moje miesto a nemusím veľa cestovať. Chcem mať opäť pocit domova. V relácii Exkluzívne pre TABLET.TV to povedala americká speváčka Laura Pergolizzi, známa ako LP.







Speváčka LP pri príležitosti Heart To Mouth Tour k aktuálnemu rovnomennému albumu vystúpila 27. júna v Bratislave prvýkrát. Na Slovensku je už ale už tretí raz.



Interpretka sa preslávila najmä skladbou Lost On You. Podľa jej slov ju kvôli nej vyhodili z vydavateľstva, s ktorým v tom čase spolupracovala. "Často hovorím príbeh o tom, ako ma kvôli tejto nahrávke vyhodili z vydavateľstva. Úspech skladby bol preto pre mňa veľkým prekvapením. Pred Lost On You som napísala veľmi veľa skladieb, ale toto bolo prekvapenie, s akým úspechom sa stretla," uviedla LP pre TABLET.TV.







Skladba je predovšetkým o zlej skúsenosti z bývalého vzťahu. Speváčka hovorí, že v súčasnosti je opäť šťastná. "Momentálne je to ale vzťah na diaľku. O to je to náročnejšie. Ale aj tak je to úžasný vzťah a veľmi silný. Je ťažké, byť stále tak ďaleko," priblížila.



Hudobníčka je známa aj tým, že otvorene priznala svoju homosexuálnu orientáciu. Otvorenosť ju sprevádza celý život. "Vždy som pristupovala ku svetu s ohľadom na rovnocennosť a rozdielnosť. Nikdy sa obzvlášť neobmedzujem. Ani moja rodina to nikdy nerobila. Nemyslím si ale, že môj otec bol najotvorenejší a voľnomyšlienkar. Keď prišiel za mnou, povedal mi, rob si, čo chceš. Ale to neplatilo, pokiaľ išlo o zábavu. Ale vždy som si robila, čo som chcela," hovorí.



Čomu sa bude LP venovať po skončení turné v Európe?



Pripravuje sa na vydanie nového albumu?



Ako sa pískanie stalo neodmysliteľnou súčasťou jej hudby?



Pozrite si reláciu Exkluzívne pre TABLET.TV s Radoslavom Šebom a jeho hosťkou.