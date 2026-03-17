Ľubica je nedôverčivá
Ovplyvňuje ju planéta Jupiter.
Autor TASR
Bratislava 17. marca (TASR) - Ženské meno Ľubica je srbského a chorvátskeho pôvodu. Vytvorené je z prídavného mena "ľúba". Nositeľky tohto u nás obľúbeného mena oslovujeme Ľubka, Ľuba.
Ľubice, ktoré oslavujú meniny 17. marca, sú svojhlavé. Nepúšťajú ľahko nič, čo sa im dostane do rúk. Je to pochopiteľné, pretože ich totemovým zvieraťom je leopard. Ľubice sú nedôverčivé a svojou neústupčivosťou, ktorá je pre ne charakteristická, prekonajú veľa životných prekážok.
Sú od prírody silné, preto zriedkakedy podľahnú chorobe.
Ovplyvňuje ich planéta Jupiter. Šťastné farby týchto žien sú červená a ružová, ochranné rastliny harmanček, žltý klinček, ochranné kamene chalcedón a granát.
