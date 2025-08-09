Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 9. august 2025
Ľubomíra je kolegiálna

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk

Prípadný neúspech ju nerozhádže.

Autor TASR
Bratislava 9. augusta (TASR) - Ženské meno Ľubomíra má slovanský pôvod a znamená "mierumilovná". Nositeľky tohto na Slovensku menej zaužívaného mena oslovujeme Ľuba, Ľubka.

Ľubomíry, ktoré oslavujú meniny 9. augusta, sú rozvážne. Sú aj objektívne a rady druhým poradia a pomôžu. V práci sú kolegiálne, vytrvalé a prípadný neúspech ich nerozhádže.

V detstve si vyžadujú veľkú opateru, no nesmú nadobudnúť dojem, že na nich rodičia stále striehnu. Kým si zvolia štúdium či povolanie, potrebujú dostatok informácií a času, aby sa správne rozhodli.

Ľubomíry nepatria medzi ženy, ktoré žijú búrlivým ľúbostným životom, aj keď sú spoločenské a nachádzajú veľa dobrých priateľov, najmä medzi mužmi.

Môžu mať predispozície na ochorenia lymfatického systému. Prospeje im pravidelný pohyb a striedmosť v stravovaní.

Ovplyvňuje ich planéta Merkúr. Šťastné farby Ľubomíry sú oranžová a modrá. Ochranné rastliny čakanka a palina, ochranné kamene jaspis a nefrit.
