Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 24. september 2025Meniny má Ľuboš aj Ľubor
< sekcia Magazín

Ľuboš aj Ľubor sú podnikaví muži

.
Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk

Ľuboš aj Ľubor, ktorí majú meniny 24. septembra, sú veľmi podnikaví muži.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 24. septembra (TASR) - Mužské mená Ľuboš, Ľubor majú český pôvod. Ľuboš vo voľnom preklade znie ako "ľúbený, milý" a Ľubor ako "mierumilovný". Nositeľov týchto na Slovensku ojedinelých krstných mien oslovujeme Ľuboško, Ľubko, Ľuborko, Norko.

Ľuboš aj Ľubor, ktorí majú meniny 24. septembra, sú veľmi podnikaví muži. Nepripisujú pritom veľkú dôležitosť dodržiavaniu istých zásad. Pustia sa do čohokoľvek, len aby sa predviedli a boli ziskoví.

Ak ich v živote prekvapia nejaké problémy, zbežne ich zhodnotia, ale detailmi sa nezaťažujú. Niekedy sú dosť urážliví, precitlivení a majú neprimerané reakcie. Veľmi rýchlo sa však spamätajú a znovu sú z nich zábavní a šarmantní spoločníci.

Pri športe sa väčšinou rýchlo unavia. Stravu by si mali dopĺňať najmä o vitamíny C a E.
.

Neprehliadnite

Lekári v Komárne odstránili pacientke nádor vážiaci 18,6 kilogramu

Austrália vyšetruje, prečo sa telo mladíka vrátilo z Bali bez srdca

Týždenník: Téma konsolidácie na všetky spôsoby

OTESTUJTE SA: Ako dobre poznáte tieto slovenské mestá?