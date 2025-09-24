Ľuboš aj Ľubor sú podnikaví muži

< sekcia Magazín
Bratislava 24. septembra (TASR) - Mužské mená Ľuboš, Ľubor majú český pôvod. Ľuboš vo voľnom preklade znie ako "ľúbený, milý" a Ľubor ako "mierumilovný". Nositeľov týchto na Slovensku ojedinelých krstných mien oslovujeme Ľuboško, Ľubko, Ľuborko, Norko.
Ľuboš aj Ľubor, ktorí majú meniny 24. septembra, sú veľmi podnikaví muži. Nepripisujú pritom veľkú dôležitosť dodržiavaniu istých zásad. Pustia sa do čohokoľvek, len aby sa predviedli a boli ziskoví.
Ak ich v živote prekvapia nejaké problémy, zbežne ich zhodnotia, ale detailmi sa nezaťažujú. Niekedy sú dosť urážliví, precitlivení a majú neprimerané reakcie. Veľmi rýchlo sa však spamätajú a znovu sú z nich zábavní a šarmantní spoločníci.
Pri športe sa väčšinou rýchlo unavia. Stravu by si mali dopĺňať najmä o vitamíny C a E.
