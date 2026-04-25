Luboš Pospíšil uzavrie svoje 3/4 storočia v Lucerna Music Bare
Autor TASR
Bratislava/Praha 25. apríla (TASR) - Svoje jesenné 75. narodeniny oslávil legendárny český spevák Luboš Pospíšil ako inak než koncertne a aj jubilejnou hitovou kompiláciou s výstižným názvom Luboš Pospíšil: století - Písně 1983 - 2025. Obľúbený rockový pesničkár novinku slávnostne pokrstil s kapelou 5P a hosťami 13. a 14. októbra v pražskom Lucerna Music Bare - a práve tam sa ešte raz vráti už v utorok 28. apríla v rámci záverečnej časti svojho turné „75“. TASR informovala PR manažérka Adriana Nievelt.
Na koncerte, samozrejme, nebude chýbať ani kapela 5P a ďalší výnimočný hosť - spevák, gitarista a skladateľ Pavel Váně. Narodeninové turné bude následne v ďalších mesiacoch pokračovať viacerými koncertmi.
„Po jesenných hosťoch Michalovi Prokopovi a Davidovi Kollerovi bude ozdobou tretieho a posledného výročného pražského koncertu Pavel Váně, známy z kapely Progres 2. Dvakrát už sme si spoločne zahrali vo väčších brnianskych sálach a pekne to sadlo. Ako ďalší hosť sa predstaví dychár Ondřej Klímek - tešte sa teda na Píseň o Jablku i s kultovou flautou,“ láka do pražského Lucerna Music Baru kapelník 5P Ondřej Fencl.
Ako vyplýva z povahy samotných koncertných osláv Pospíšilovho jubilea i výročnej kompilácie, návštevníkov koncertov čaká reprezentatívny prierez bohatou hudobnou kariérou muža s unikátnym vokálnym prejavom. Okrem obľúbených trvaliek zo sólových albumov ako Tenhle vítr jsem měl rád, ...a nestřílejte na milence či Zlatou platňou Supraphonu ocenený opus s 5P Soukromá elegie bude, samozrejme, zastúpená i posledná Pospíšilova sólovka Poesis Beat. V neposlednom rade a ako najaktuálnejšia ochutnávka tvorivého rozpoloženia člena Beatovej siene slávy a jeho kapelových „kumpánov“ budú na programe aj dve piesňové novinky v podobe skladieb Dál cestu znám a vlaňajšej singlovky Tři čtvrtě století.
