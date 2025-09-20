< sekcia Magazín
Ľuboslav a Ľuboslava sú tvoriví
Autor TASR
Bratislava 20. septembra (TASR) - Ľuboslav a Ľuboslava sú novšie mená slovanského pôvodu s významom "ľúbosť sláv", "oslavuj" a "ľúb slávu". S nositeľmi mien Ľuboslav či Ľuboslava sa stretávame málokedy. Oslovujeme ich Ľubo, Ľuboš, Slavo a Ľuba, Ľubica, Slava. Meniny majú v rovnaký deň, 20. septembra.
Ľuboslav i Ľuboslava sú veľmi aktívni ľudia spokojní sami so sebou. Majú premenlivú vôľu. Šťastie im praje. Nepatria k problematickým deťom. Sú usilovní, svedomití a obľúbení u učiteľov. Zameriavajú sa prevažne na klasické štúdium a cudzie jazyky. Keď dorastú, sú rodinne založení a majú zmysel pre profesionálnu zodpovednosť. Sú veľmi schopní a tvoriví. Ich úspech sa v práci preto dostavuje rýchlo.
Bývajú životaschopní, ale z chorôb sa zotavujú pomalšie, ako by si želali. Menšie zdravotné problémy, ktorými môžu trpieť, sú väčšinou zapríčinené nesprávnym spôsobom života.
Ovplyvňujú ich planéty Mesiac a Merkúr. Ich šťastnými farbami sú biela, modrá, červená. Ochranné rastliny podbeľ, veronika, jazmín, ochranné kamene nefrit, rubín a achát.
