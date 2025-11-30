< sekcia Magazín
Lucie Bílá koncertuje na turné Bílé Vánoce Lucie Bílé 2025
Aktuálne turné, to sú stovky precestovaných kilometrov, ktoré si vyžadujú dostatok energie. „Spievať je relax, to najťažšie je sa na to javisko dostať.
Autor TASR
Bratislava 30. novembra (TASR) - Česká spevácka diva Lucie Bílá sa nevie zastaviť, v závere októbra vydala nový štúdiový album Obyčejná holka, koncertuje, hrá vo vlastnom divadle. K jej programu patria už 15 rokov koncerty Bílé Vánoce Lucie Bílé. V zozname turné v Čechách a na Slovensku má 23 zastávok, začala už 18. novembra doma v Otvoviciach a zakončí ich 27. decembra v Prahe.
Desať z nich bude na Slovensku, štyri z nich na východnom Slovensku už má za sebou, v Spišskej Novej Vsi, Sabinove, Stropkove a Humennom, v nedeľu koncertuje v Detve a ďalšími budú Piešťany (4. 12.), Handlová (5. 12.), Bánovce nad Bebravou (6. 12.), Považská Bystrica (7. 12.) a Dunajská Streda (8. 12.).
Aktuálne turné, to sú stovky precestovaných kilometrov, ktoré si vyžadujú dostatok energie. „Spievať je relax, to najťažšie je sa na to javisko dostať. Dať dohromady repertoár, propagáciu, koncerty predať, všetko to, čo už diváci nevidia. Oni vidia iba výsledok a ten výsledok je aj pre mňa odmena. Takže vlastne ja cestujem a relaxujem. Dávam energiu, ktorá sa mi od ľudí stonásobne vracia. Nestane sa mi, aby som bola po turné unavená. Keď to robíte rád, tak vás to vlastne dobíja. A ja to milujem. Rovnako tak sa ľudia pýtajú, koľko som už navliekla tých anjelikov. Ja to však nepočítam na anjelikov, ale na tie vozíky, teraz mám vo výrobe 60. invalidný vozík,” povedala speváčka pre TASR.
Hviezdna speváčka si zaslúži obdiv nielen na koncertných a divadelných pódiách, ale aj za veľký osobný vklad do charitatívnych podujatí. Vlastnoručne vyrába anjelikov, ktorých ponúka na koncertoch, z príspevku financuje výrobu invalidných vozíkov a je ich už úctyhodných 60. V Podunajských Biskupiciach dala opraviť 500 rokov staré maľby v miestnom kostole.
Lucie Bílá (*7. apríla 1966, vlastným menom Hana Zaňáková, Otvovice, región Kladno) študovala spev na ľudovej škole umenia. Ako speváčka začínala so skupinou Hélius. Od roku 1985 účinkovala so skupinou Maximum Petra Hanniga. Od 90. rokov je na sólovej dráhe. V roku 1992 vydala prvý sólový album Missariel. Odvtedy sa nesie na vlne úspechu, od polovice 90. rokov získala všetky ocenenia, ktoré ponúka česká hudobná scéna. Na svojom konte má 21 zlatých a 14 absolútnych slávikov. V novembri 2024 vydala vianočný album Vzkaz pro Ježíška, za ktorý získala zlatú platňu. Vyslúžila si pomenovanie kráľovná popu.
Desať z nich bude na Slovensku, štyri z nich na východnom Slovensku už má za sebou, v Spišskej Novej Vsi, Sabinove, Stropkove a Humennom, v nedeľu koncertuje v Detve a ďalšími budú Piešťany (4. 12.), Handlová (5. 12.), Bánovce nad Bebravou (6. 12.), Považská Bystrica (7. 12.) a Dunajská Streda (8. 12.).
Aktuálne turné, to sú stovky precestovaných kilometrov, ktoré si vyžadujú dostatok energie. „Spievať je relax, to najťažšie je sa na to javisko dostať. Dať dohromady repertoár, propagáciu, koncerty predať, všetko to, čo už diváci nevidia. Oni vidia iba výsledok a ten výsledok je aj pre mňa odmena. Takže vlastne ja cestujem a relaxujem. Dávam energiu, ktorá sa mi od ľudí stonásobne vracia. Nestane sa mi, aby som bola po turné unavená. Keď to robíte rád, tak vás to vlastne dobíja. A ja to milujem. Rovnako tak sa ľudia pýtajú, koľko som už navliekla tých anjelikov. Ja to však nepočítam na anjelikov, ale na tie vozíky, teraz mám vo výrobe 60. invalidný vozík,” povedala speváčka pre TASR.
Hviezdna speváčka si zaslúži obdiv nielen na koncertných a divadelných pódiách, ale aj za veľký osobný vklad do charitatívnych podujatí. Vlastnoručne vyrába anjelikov, ktorých ponúka na koncertoch, z príspevku financuje výrobu invalidných vozíkov a je ich už úctyhodných 60. V Podunajských Biskupiciach dala opraviť 500 rokov staré maľby v miestnom kostole.
Lucie Bílá (*7. apríla 1966, vlastným menom Hana Zaňáková, Otvovice, región Kladno) študovala spev na ľudovej škole umenia. Ako speváčka začínala so skupinou Hélius. Od roku 1985 účinkovala so skupinou Maximum Petra Hanniga. Od 90. rokov je na sólovej dráhe. V roku 1992 vydala prvý sólový album Missariel. Odvtedy sa nesie na vlne úspechu, od polovice 90. rokov získala všetky ocenenia, ktoré ponúka česká hudobná scéna. Na svojom konte má 21 zlatých a 14 absolútnych slávikov. V novembri 2024 vydala vianočný album Vzkaz pro Ježíška, za ktorý získala zlatú platňu. Vyslúžila si pomenovanie kráľovná popu.