Ľudia by nemali prikrmovať zver v lese, krmivo môžu dať poľovníkovi

Kŕmidlo pre vtáky treba umiestniť vysoko a na prehľadné miesto

Bratislava 26. decembra (TASR) - Pokiaľ chcú ľudia pomôcť s prikrmovaním lesnej zveri v zime, mali by osloviť užívateľa poľovného revíru. Ten rozhodne, zabezpečí prevzatie kvalitného krmiva a predloží ho na krmovisko pre zver. Pre TASR to povedala hovorkyňa Lesov SR Marína Debnárová.hovorí Debnárová.Prikrmovanie zveri zabezpečuje užívateľ poľovného revíru, poľovnícka organizácia, cez svojich zamestnancov a členov. Tí predkladajú zveri kvalitné krmivá. Podľa hovorkyne ide o objemové (seno, senáže), jadrové (kukurica, jačmeň, ovos, pšenica), respektíve dužinaté krmivo (repa, jablká).vysvetlila Debnárová. Zdôrazňuje, že poľovníci v žiadnom prípade nepredkladajú krmivá vo veľkých množstvách na zem, aby nedošlo k jeho znehodnoteniu.poznamenala Debnárová.S prikrmovaním sa začína v čase núdze.priblížila Debnárová.Kŕmidlo pre vtáčiky treba umiestniť na prehľadné miesto a zároveň dostatočne vysoko. Dôvodom je, aby vtáky mohli včas uniknúť pre predátormi, ako sú domáce mačky či jastrab. Pre TASR to uviedla zoologička Štátnej ochrany prírody (ŠOP) SR Andrea Lešová.radí Lešová. Zavesené by malo byť 1,5 metra nad zemou a vo vzdialenosti dva metre od najbližšieho stromu.Lešová podotýka, že kŕmidlá by nemali byť v blízkosti ciest či presklených plôch. Mohlo by to mať za následok vyššiu úmrtnosť pri strete s dopravou alebo s pre ne neviditeľnými plochami.Pre vtákov poslúži aj plastové kŕmidlo, ktoré je však väčšinou vhodné len pre jedného jedinca. Na drevené sa zmestí naraz viac vtákov, priblížila zoologička. Farba kŕmidla podľa Lešovej nerozhoduje.povedala pre TASR. Lešová dodal, že dlhodobým riešením prikrmovania je výsadba bobuľonosných kríkov alebo stromov, ktoré rodia semená a plody. Sú tak v zime zdrojom potravy pre chránené druhy vtákov.