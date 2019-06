V Bratislave ľudia pochodovali za zdravé prsia

Podľa odborníka chodí na preventívne prehliadky len približne 30 percent žien a na mamografiu len 20 percent.

Bratislava 8. júna (TASR) - Nezáleží na tom, čo máš v hlave, ale čo nosíš v srdci. To je slogan kampane 11. ročníka Avon Pochodu za zdravé prsia, ktorý sa konal v sobotu v areáli Bratislavského hradu. V tomto duchu sa niesla aj tradičná prechádzka Starým Mestom. Jej cieľom bolo šírenie povedomia o rakovine prsníka a povzbudenie pacientok.



"Zdravotná uvedomelosť žien je stále veľmi nízka a nechodia na preventívne prehliadky ku gynekológom," tvrdí primár mamologického oddelenia Onkologického ústavu nemocnice sv. Alžbety v Bratislave Vladimír Bella, ktorý je dlhoročným garantom projektu. Zdôrazňuje, že ak žena príde včas, 90 až 100 percent prípadov rakoviny prsníka je možné vyliečiť. "Od 18 rokov by mala žena chodiť raz ročne ku gynekológovi, ten ju raz za dva roky pošle na ultrazvuk prsníkov a ženy nad 40 rokov na mamografiu," vysvetlil pre TASR. Pripomenul, že okrem toho by si každá žena mala robiť samovyšetrenie prsníkov, aby si včas všimla prípadnú hrčku, ktorá môže signalizovať rakovinu.



Podľa neho však na preventívne prehliadky chodí len približne 30 percent žien a na mamografiu len 20 percent. "Tieto čísla sú najhoršie v Európe. Výskyt rakoviny prsníka stále stúpa, momentálne sa hovorí, že v roku 2018 sa na svete objavili dva milióny nových prípadov. Na Slovensku ich je asi 3500," povedal odborník. Vďaka pochodom sa podľa neho každý rok zvyšuje účasť žien na preventívnych prehliadkach, hoci len minimálne. "Ale každý rok sa to lepší. Preto hovorím, že najlepšie by bolo, keby bol tento pochod každý týždeň, aby si ženy uvedomili, že rakovina prsníka existuje a ak majú nejaké príznaky, je lepšie prísť na vyšetrenie," pripomenul Bella.



Pochod sa začal o 10.00 h programom pre deti. V sprievodnom programe vystúpili Desmod, S Hudbou Vesmírnou, Puding pani Elvisovej či Dano Heriban. Počas aktu spolupatričnosti zaznela pieseň Simy Martausovej Nenahraditeľná ako vyjadrenie podpory pre všetky ženy. Projekt podporili mnohé známe osobnosti a v areáli Bratislavského hradu nechýbali ani atrakcie pre najmenších.



Podzemná garáž na Bratislavskom hrade poskytovala v sobotu zvýhodnené parkovné a peniaze vyzbierané počas dňa venuje na boj za zdravé prsia. Ľudia mohli prispieť tiež kúpou trička.



To, že zdravie seba a svojich blízkych im nie je ľahostajné, a ochotu pomáhať na pochode prejavili ženy i muži. Spolu bolo pochodujúcich viac ako 4000. Spoločnosť Avon odovzdala občianskemu združeniu Zdravá žena šek vo výške 25.553 eur.