Ľudia sa na sociálnych sieťach zapojili do online akcie proti rasizmu

Washington 3. júna (TASR) - Milióny ľudí vrátane známych hudobníkov, hercov, múzeí, sociálnych médií, ale aj bežných užívateľov internetu sa zapojili do protestnej online iniciatívy s názvom #BlackoutTuesday. Tá chce upozorniť na rasizmus v spoločnosti súvisiaci s nedávnou smrťou Afroameričana Georgea Floyda, ktorý zomrel po brutálnom zásahu belošským policajtom v americkom štáte Minnesota. Informovala o tom v utorok spravodajská stanica Sky News.



Cieľom akcie je podnietiť ľudí k tomu, aby nepridávali na sociálne siete nové príspevky, zastavili na jeden deň svoje obchodné aktivity, nič nepredávali ani nekupovali, a namiesto toho sa zamysleli nad témou rasizmu a policajného násilia.



Organizátori iniciatívy požadujú "deň na odpútanie sa od práce a spojenie sa s našou komunitou", a to "naliehavými krokmi, ktoré vyprovokujú zodpovednosť a zmenu". "Nebudeme len tak pracovať ako doteraz, bez ohľadu na životy ľudí s čiernou pleťou", uviedli.



Do akcie sa zapojili mnohé osobnosti zo sveta hudby, ako napríklad speváčky Rihanna, Katy Perry, Britney Spearsová, herec Jamie Foxx, raper Drake, hudobný producent Nile Rodgers a skupiny Radiohead či Foo Fighters.



Po tom, čo nahrávacie spoločnosti ako Sony Music, Atlantic Records či Warner Records vyzvali na zastavenie s hashtagom #TheShowMustBePaused, začali ľudia na celom svete zverejňovať na svojich účtoch na Instagrame na znak solidarity čierny štvorec.