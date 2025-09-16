Ľudmila je pôvabná

< sekcia Magazín
Autor TASR
Bratislava 15. septembra (TASR) - Ženské meno Ľudmila má slovanský pôvod a vo voľnom preklade znamená "ľudu milá", "ľud milujúca". Nositeľky oslovujeme Ľudmilka, Ľudka, Ľuda, Ľudi. Výskyt tohto mena na území Slovenska je zriedkavý.
Ľudmily, ktoré oslavujú meniny 16. septembra, nemajú práve prispôsobivú povahu. Sú však schopné oddanej lásky. Ľudmilky sú aj veľmi aktívne, pôvabné a spontánne si vedia získať ľudí okolo seba.
Už od malička ich priťahuje všetko krásne a veľkolepé. Lákajú ich povolania súvisiace s módou, či divadlom. Dosiahnuť úspech je pre ne dôležité.
Ľudmily majú železné zdravie aj napriek tomu, že málokedy relaxujú. Ovplyvňuje ich planéta Venuša.
Ich šťastné farby sú modrá a biela. Ochranné rastliny myší chvost a fialka, kamene achát a zafír.
