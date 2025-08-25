< sekcia Magazín
Ľudovít je predvídavý, je aj výrazne nezávislý
Muži s týmto menom sú obdarení veľkou emotívnosťou a tvorivosťou. Sú aj výrazne nezávislí a predvídaví.
Autor TASR
Bratislava 24. augusta (TASR) - Mužské meno Ľudovít je nemeckého pôvodu a v preklade znamená "slávny bojovník", "preslávený v boji". Nositeľov na Slovensku menej zaužívaného mena oslovujeme aj Ľudo, Ľudko, Ľudovítko, Lalino a meniny oslavujú 25. augusta.
Ľudovítovia sú ľudia s veľkolepými myšlienkami a pozoruhodnou predstavivosťou. Ich vystupovanie je na vysokej úrovni. Môžu sa uplatniť napríklad v oblasti techniky alebo marketingu. Nie je vždy ale ľahké s nimi vychádzať.
Životaschopnosť Ľudovítov nie je celkom taká, aká by mala byť. Ich nedisciplinovanosť sa prejavuje hlavne v stravovaní.
Ovplyvňuje ich planéta Mesiac. Šťastné farby Ľudovítov sú modrá a zelená. Ochranné rastliny repík a sedmokráska, ochranné kamene avanturín, karneol a achát.
