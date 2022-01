Lukáš Adamec potešil fanúšikov novým albumom ...na lepšie časy...

Bratislava 28. januára (TASR) – Spevák Lukáš Adamec predstavil svoj druhý štúdiový album, ktorému dal názov ...na lepšie časy.... V decembri vyšiel vo vydavateľstve BrainZone v digitálnej podobe, teraz vychádza aj v CD verzii. Jeho vydanie sprevádza aj videoklip k singlu Zmiluj sa.



Album ponúka 13 piesní, sú nimi Si taká, Asi ťa potrebujem, Najviac, Lietaj, Áno, rozumiem, Neviem, Zmiluj sa, Bez slov, Veď vieš, Život je boj, Každý deň, Tancuj mi a Poď sa radšej hrať. Na albume spolupracoval so skladateľom a basgitaristom skupiny Chinaski Tomim Okresom, textárom Vladom Krauszom. Na albume sú dva duety, ku ktorým si prizval známu českú speváčku Annu K. a Luciu Gibarti zo skupiny Hrdza.



S novinkou prichádza takmer po piatich rokoch. „To že vznikal dlhšie, je relatívne, ostatný album bol v roku 2017. Neznamená to, že vyšiel album a rovno sme sa pustili do tvorby ďalšieho. Práve naopak. Keď sme vydali prvý album, mali sme na ňom pieseň Horúca láska, ktorá sa stala hitom, vďaka ktorej sme začali viac koncertovať. Ja som sa vďaka tejto piesni mohol začať venovať iba spevu, to znamená, že som odišiel z televízie, z rádia aj z muzikálov, ktoré mi zaberali čas, aby som som sa venoval tomu, čo som vždy chcel, čiže koncertovaniu. A keďže sme koncertovali, tak sa proces tvorby celý odsunul. Bol iba čiastočný, zamerali sme sa s Tomim Okresom na single. Celý album mi produkoval, je aj autorom piesní, čo svedčí o tom, že sa mi s ním veľmi dobre robí,“ uviedol pre TASR spevák.



Vydanie albumu sprevádza videoklip k singlu Zmiluj sa, ktorý nakrúcal Michal Kunes Kováč. „Pieseň Zmiluj sa vznikla ako posledná na album. Chýbal nám tzv. signature prvok mojej kariéry. Pieseň je energická, hovorí o láske k žene, kajaní a prosbe o zmilovanie. Som rád, že aj v tomto prípade som mohol spolupracovať s Tomim Okresom a Vladom Krauszom, ktorí ju napísali,“ dodal spevák.



