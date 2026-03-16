< sekcia Magazín
Lúpežnícka komédia Poberta zatvára 33. Febiofest Bratislava
Autor TASR
Bratislava 16. marca (TASR) - Viacero výrazných osobností svetovej kinematografie privítal počas uplynulého víkendu 33. Medzinárodný filmový festival (MFF) Febiofest Bratislava. Vďaka spolupráci s Visegrad Film Forum hostil tvorcu špeciálnych efektov nominovaného na Oscara Shanea Patricka Mahana, maďarského filmára Györgya Pálfiho, litovského režiséra Andriusa Blaževičiusa, či režisérske duo Elsa Kremser a Peter Levin. Festival v pondelok slávnostne uzavrie česká komédia Poberta.
Pálfi predstavil bratislavskému publiku svoj najnovší film Sliepka, uvedený vo svetovej premiére na 50. ročníku MFF v Toronte. Ide o originálnu drámu s prvkami humoru, rozprávanú z pohľadu nosnice plemena Leghorn. Snímka s netradičnou hlavnou „hrdinkou“ bojuje o cenu za najlepší celovečerný hraný film v súťažnej sekcii V strede Európy. Jeho rakúskym „súperom“ je film Pod kožou, víťaz dvoch cien z festivalu v Locarne. Vizuálne podmanivú drámu, ktorá spája krásu s témou smrti, nakrútila režisérska dvojica Elsa Kremser a Peter Levin.
Českým zástupcom v súťaži je film Na druhej strane leta režiséra Vojtěcha Strakatého, poetický coming-of-age príbeh o dospievajúcom priateľstve, nenaplnených očakávaniach a neistote spájanej s prechodom do dospelosti. Slovensko v súťažnej sekcii reprezentuje film Šampión režiséra Jakuba Červenku, česko-slovenská životopisná snímka o legendárnom krasokorčuliarovi Ondrejovi Nepelovi.
Febiofest Bratislava vyvrcholí v pondelok večer odovzdávaním cien a premiérou lúpežníckej komédie Poberta za osobnej účasti režiséra Ondřeja Hudečka, vôbec prvého českého režiséra, ktorý zvíťazil na filmovom festivale Sundance. Poberta je zlodej, lupič, chmaták, podvodník, darebák a gauner, ale aj „hrdina“ Hudečkovej zlodejskej komédie. Svoj celovečerný hraný debut zasadil do rodnej Strážnice počas lockdownov.
Do hlavných úloh príbehu odohrávajúceho sa počas covidového obdobia obsadil Matyáša Řezníčka, Denisu Barešovú, Stanislava Majera či Filipa Kaňkovského. Slovenské publikum sa môže tešiť na Milana Mikulčíka či Jána Jackuliaka. „Na Ondrejovom filme je výnimočné, že je lokálne zasadený na Slovácko, zároveň sa mi páči, že sa odohráva počas covidového obdobia, ktoré bolo pre nás všetkých iné, ‚tajomné‘. Na jeho pozadí Ondřej Hudeček natočil kriminálno-komédio-mafiánsku-slovácku metaforu na všetko možné, čo sa môže odohrávať počas obdobia, ktoré my sami ako ľudia nevieme podchytiť,“ uviedol Jackuliak k snímke, ktorú herci nakrúcali s rúškami na tvárach.
„Bol to zážitok, pretože dialógy a všetky situácie boli vystavané na tom, že sme sa museli držať meter od seba, rozprávali sme slováckymi nárečím,“ prízvukuje Jackuliak, ktorý v „kriminálke zo Slovácka“ stvárňuje mafiánsku trojku spolu s Janom Plouharom a Stanislavom Majerom. Vo filme si zahrali popri slováckom dialekte aj miestni neprofesionálni herci, výnimočnosť pandemickej doby pripomínajú zo dňa na deň sa meniace pravidlá. Film vstúpi do slovenských kín 19. marca.
