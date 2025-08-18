Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
18. august 2025
Lýdia je ctižiadostivá

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk

Lýdie chcú žiť naplno. Aj psychicky náročné situácie zvládajú s prehľadom.

Autor TASR
Bratislava 18. augusta (TASR) - Ženské meno Lýdia je na Slovensku ojedinelé, má grécky pôvod a v preklade znamená "pochádzajúca z Lýdie, krajiny v Malej Ázii". Dámy a dievčatá s týmto menom oslovujeme aj Lyda, Lydka, Lýdinka. Meniny oslavujú 19. augusta.

Nositeľky mena Lýdia sú priebojné, zanietené, pracovité a ctižiadostivé. Už ako deti si uvedomujú svoj pôvab aj inteligenciu. Obľubujú pohodlie a všetko, čo je luxusné. Dobre sa uplatnia ako letušky či módne návrhárky.

Lýdie chcú žiť naplno. Aj psychicky náročné situácie zvládajú s prehľadom.

Životaschopnosť Lýdií je veľmi dobrá a umožní im čeliť menším zdravotným problémom. Mali by dbať na vyváženú stravu a dostatok tekutín.

Ovplyvňuje ich planéta Venuša. Šťastné farby Lýdie sú biela a fľaškovozelená. Ochranné rastliny fialka, prvosienka, ochranné kamene achát, zafír a koral.
