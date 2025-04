M. David sa predstaví v Banskej Bystrici, Košiciach a Bratislave

Bratislava 28. apríla (TASR) - Najväčší český hitmaker Michal David odštartuje v júni koncertnú sezónu. Nezabúda ani na slovenských fanúšikov, na turné Michal David 2025 odohrá tri koncerty. Na zimnom štadióne v Banskej Bystrici sa predstaví 25. novembra, dva dni nato odohrá koncert v košickej Steel aréne a 3. decembra mu budú tlieskať v bratislavskej Gopass aréne. Predstaví na nich piesne z nového albumu Život je náš, ako aj najväčšie hity z doterajšej úspešnej dráhy, nedostane sa však na všetky, pretože jeho top hity sa rátajú na desiatky.



Spevák, ktorý oslávi 14. júla 65. narodeniny, si dal darček v podobe narodeninového koncertu 13. júna v pražskej O2 aréne. Ten sa rýchlo vypredal a David musel pridať aj druhý koncert 14. júna. Program z pražských koncertov privezie aj na Slovensko. Bude to audiovizuálna šou s využitím najmodernejších technológií.



Na špici interpretov sa drží niekoľko desiatok rokov. „Je to zázrak, musím povedať, alebo dar zhora, že sa mi darí stále byť na špičke pop music už 40 rokov. Je to trocha nevídané, pretože je čím ďalej väčšia konkurencia. To, že po 40 rokoch vypredám O2 arénu a urobím turné po Slovensku, je pre mňa veľká česť. Cítim to ako veľký dar, som veľmi pokorný voči tomu, voči publiku, fanúšikom. Veľmi rád chodím na Slovensko, pretože slovenské publikum je veľmi vrelé a spontánne, veľmi sa teším na tieto koncerty,“ povedal pre TASR Michal David.



V marci vydal spevák nový album Život je náš, prichádza s ním po 13 rokoch od vydania predošlej platne. Nahrával ho v Londýne s hudobníkmi, ktorí sprevádzajú Robbieho Williamsa, pod producentským dohľadom Švéda Martina Terefeho. Čerstvá novinka prináša desať nových skladieb, sviežu hudobnú produkciu aj medzinárodnú spoluprácu, ktorá posúva jeho tvorbu na novú úroveň.



„Náhodou sme sa stretli s Martinom Terefem, on je producentom Robbieho Wiliamsa a tiež autorom jeho piesní. Požiadal som ho, aby mi napísal tri piesne. Keď vznikli, tak sme si povedali, že je to málo, že by sme mohli urobiť celý album. Išlo nám to spolu celkom dobre, tak sme sa dohodli, že ho urobíme celý. Bolo to dobré, lebo mať na albume tri piesne, ktoré budú mať iný sound ako ostatné, tak by to nemalo tú správnu koncepciu. Som rád, že to takto dopadlo,“ dodal pre TASR spevák.