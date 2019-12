M. Kireš: Najlepším popularizátorom vedy je nadšený vedec

Bratislava 15. decembra (TASR) - Najlepším popularizátorom vedy je nadšený vedec, myslí si fyzik Marián Kireš z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach. V rozhovore pre TASR pripomenul, že popularizácia je dlhodobým procesom, ktorý si vyžaduje synergiu viacerých ľudí a inštitúcií. "Pre mladého človeka je to nejaká skladačka, kde si nájde to svoje," dodal.



"Asi najlepším motivátorom, iniciátorom, je to, ak je samotný vedec nadšencom pre svoju prácu a má dar, že dokáže tú energiu šíriť ďalej," načrtol Kireš. Vo svojej práci výskumníka, učiteľa a popularizátora sa snaží docieliť, aby si ľudia vážili prácu vedcov, uvedomili si, že je potrebná, a sami ju využívajú.



Mladých vedcov chce z pozície učiteľa presvedčiť, že má zmysel zostať na Slovensku. "Snažíme sa ukázať, že na Slovensku je kvalitná veda, že laboratóriá a špičkoví ľudia, ktorí tu pracujú, sú porovnateľní so zahraničím," hovorí.



V posledných rokoch sa Kireš venuje ako vedec tzv. bádateľskej výučbe. Tá je založená na aktívnej práci žiaka a napodobňovaní práce vedca. "Ak fyzika ako vedná disciplína má byť súčasťou nejakého vzdelávania, tak sa má ukázať to, ako pracuje vedec, čo z toho sa dá previesť do bežného života," hovorí.



Hoci záujem o prírodovedné disciplíny klesá, ich benefit je podľa neho obrovský. "Logické myslenie, argumentácia, schopnosť vedieť sa pýtať, hľadať odpovede na otázky (...), všetky vedecké zručnosti budú v každodennom živote, v každej profesii tí ľudia používať," zdôraznil.



Marián Kireš je laureátom Ceny za vedu a techniku 2019 v kategórii popularizácia vedy. Porota ho ocenila za "prepájanie prírodovedného vzdelávania a popularizácie vedy, návrh a realizáciu nových formátov popularizačných podujatí, tvorbu koncepcie a návrh exponátov parku vedy SteelPark Košice". Pôsobí na oddelení didaktiky fyziky Ústavu fyzikálnych vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach.